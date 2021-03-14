港超聯　今季首舉紅旗　球迷場外天橋觀戰

繼周中「東傑大戰」球迷入場人數破近兩季新高後，今場標準流浪對傑志賽事再吸引大批球迷到場，青衣運動場紅旗高掛，眾多未能順利購票入場的球迷，惟有走上球場外的天橋觀戰，為全場比賽增添不少人氣。

今仗比賽開始前，青衣運動場外不斷有球迷由四方八面湧向球場，「買飛唔該繼續向前行」的呼籲聲，在場外不斷響起，結果尚未到開賽時間，賽會已經將紅旗高掛，亦是今季港超聯首次出現這番景象。不少隨後趕到現場而未能成功購票的球迷，聽到門票售罄的消息，都感到非常失望，更一度鼓譟。球場邊的天橋，亦頓成一眾無票人士的臨時看台。比賽最終由兩隊各得一分，而為標準流浪勇戰至最後一刻的基藍馬，賽後亦不忘感謝球迷得支持：「我哋知道同傑志比賽，就會吸引更多球迷嚟睇波，所以我哋最後攞到分都好興奮，我想多謝到場嘅球迷，為我哋營造咁好嘅比賽氣氛。」

最終青衣運動場入場人數為678人，標準流浪教練賴嘉輝，就希望可以經常見到球迷踴躍入場：「我頭先留意，應該唔止六百幾人，天橋嗰邊都一百幾十人啦。咁疫情陸陸續續減弱之後，希望每一場比賽，就算唔係對傑志，都能夠有咁嘅入場人數。」而傑志總監兼總教練朱志光，賽後坦言見到紅旗高掛屬好事，更認為現時聯賽參賽隊數較少，競爭更熾熱，有可能令球迷加大關注本地足球的力度。