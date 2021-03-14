黑仔王建奇功　白禮頓取「聖」護級露曙光

周日晚（14日）英超頭場上演護級大戰，「海鷗」白禮頓憑李維士鄧克同「黑仔王」李安度杜沙特各省1粒，作客以2:1擊敗「聖人」修咸頓，終止聯賽3連敗，取得寶貴3分，令護級重現曙光。

雖然修咸頓有主場之利，但白禮頓一開波即反客為主，先有前鋒馬奧比勁射被救出，16分鐘隊長李維士鄧克接應角球勁頂破網，先開紀錄。不過11分鐘後，修咸頓左閘賴恩貝特蘭二傳入中路，李維士鄧克頭槌解圍卻跣後，畀入楔嘅查阿當斯窩利抽入扳平，呢位英格蘭前鋒連續3仗有士哥。完半場前「海鷗」嘅丹般恩狂爆一段，妙傳空晒嘅柏斯高哥斯快射，可惜畀修咸頓門神費沙科士打及時封出，錯失良機。

易邊後白禮頓繼續搶攻，拉爾拉拿於中路交出靚直線，韋碧克第一時間將個波彈前，畀後上嘅李安度杜沙特抽射得手，呢位今季經常射波中楣中柱嘅黑仔王，做番齣好戲，最終「海鷗」贏2:1。今季成日贏形勢失分嘅白禮頓，今仗終於一吐烏氣，依家升上尾5，領先尾3嘅富咸3分之餘，仲打少1場，喺爭取護級路途上攞番主動權，相反第14位嘅修咸頓，近12仗聯賽輸咗10仗，領先富咸7分，但再咁輸落去隨時被拉落水。