港超聯　搶分功臣奧利斯：「Take it easy」

標準流浪今場能夠守和傑志，一班後防球員功不可沒，其中屢救險球的門將奧利斯，今場發揮神勇，贏盡得不少掌聲，絕對是全場發揮最出色的球員之一。

要在對陣強敵傑志的大戰中，為球隊把手最後一關，這位烏克蘭守護神，直言沒有感到特別大壓力：「無論係邊個對手，對我嚟講每場波都係一樣，唔會有重要或者冇咁重要嘅，場場波我都會去到盡去撲每一球；可以同傑志對壘，同強敵交手，當然係好事，但我冇特別去對待呢場比賽。」

對手傑志陣中有極具級數的亞冠級射手丹恩奴域壓陣，無疑令奧利斯更加忙碌，這位標準流浪烏克蘭「超級外援」，形容今次是非常有趣的對壘：「我知道佢喺亞冠有令人眩目嘅入球記錄，我覺得可以同具級數嘅球員同場競技，係一件賞心樂事，但同時間，其他好多球員都好有質素，所以我唔會太過在意佢哋嘅名氣，放輕鬆（Take it easy）！」

很多門將都被人形容為瘋子，但比起其他喜愛提場的門將，這位31歲門將在場上顯得更加沈着冷靜。球場外，這位東歐人依舊給人一種冷酷的感覺，他認為在場上只要做好本分，喺適當嘅時候出現喺適當嘅位置，作出適當嘅撲救，才是最重要，問及賽後會如何慶祝，烏克蘭門神很理性地說：「我會先番屋企分析自己喺呢場嘅表現。」