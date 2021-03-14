曼聯今夏換血！出售4大將力斟夏蘭特

英國傳媒爆料，曼聯今夏將會換血，4位主力球員迪基亞、尼曼查馬迪、安東尼馬迪爾及卡雲尼將被出售或棄用，之後將以天價爭奪多蒙特新星艾寧夏蘭特。

曼聯今季雖然在第17輪聯賽一度登上榜首，但相當短暫，現時在少踢2場下落後曼城17分，爭標機會甚微，管理層近日開始為來季組軍，考察各位置球員表現，打算出售或放棄迪基亞、尼曼查馬迪、安東尼馬迪爾及卡雲尼。

英國《太陽報》報道，西班牙門將迪基亞自2018世界盃後水準大跌，近兩季失誤頗多，蘇斯克查打算扶正甸恩軒達臣，將迪基亞出售，早前有消息稱迪基亞轉會費為5000萬鎊，估計不乏買家，巴黎聖日耳門對該門將就大感興趣。

尼曼查馬迪情況類似，由於麥湯美尼已經成長，近年充當大後備嘅馬迪亦係時候功成身退；至於安東尼馬迪爾及卡雲尼，曼聯已擁有拉舒福特及格連活特兩位青訓產品，而且打算繼續物色新箭頭，因此馬迪爾及卡雲尼都會離隊。

至於今夏羅致目標，曼聯暫時只有一位，就係挪威新人王艾寧夏蘭特，蘇斯克查除咗打感情牌，以自己係前莫迪主帥及前挪威國腳身份進行游說，曼聯會方亦準備出天價同曼城、車路士、皇馬等豪門爭奪。