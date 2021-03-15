家人傳被綁架　迪馬利亞比賽中含淚離場

法國球壇爆出恐怖事件，巴黎聖日耳門(PSG)周一(15日)凌晨比賽期間，迪馬利亞同馬昆奴斯哥利亞嘅屋企分別遇劫，據報迪馬利亞屋企被打劫期間，老婆仔女更曾被「暴力悍匪」短暫綁架。迪馬利亞喺比賽中途收到消息，即時含淚離場處理，PSG亦意外喺主場1比2輸畀南特，暫時未知迪馬利亞家人安危。

PSG今場42分鐘由達斯拿入波領先，但59分鐘就被追平，當時場邊氣氛異常緊張，PSG總監李安納度看台上得悉事件，隨即走到教練普捷天奴附近對話，普捷天奴第1時間將迪馬利亞換出，仲陪住呢位阿根廷球星一齊直接離開比賽場地，迪馬利亞走嗰陣亦眼泛淚光。雖然普捷天奴冇幾耐後重返球場，但PSG喺72分鐘再失一球，最終以1比2輸波。

李安納度事後證實迪馬利亞屋企遇劫，不過消息指事件比想像中嚴重，法國媒體《RMC》形容匪徒係「極度暴力」，甚至傳出迪馬利亞老婆同仔女曾「一度」被綁架，令氣氛更加緊張。PSG巴西後防馬昆奴斯哥利亞父母嘅屋企，據報亦喺同一時間被打劫，《巴黎人報》指事件係由一個有組織嘅打劫團隊所做。

PSG教練普捷天奴賽後表示：「今場發生咗一啲足球以外嘅事，可以解釋到下半場嘅情況，呢個唔係輸波藉口，但肯定影響球隊作戰能量，完場後所有人都冇談論過足球嘅事。」迪馬利亞家人喺英國效力曼聯期間亦曾遇劫，事後佢哋將社交網上所有家庭照片刪除，以免成為不法之徒目標。