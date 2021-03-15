比利祝賀！C朗32分鐘內帽子創入球紀錄

C朗拿度經過喺歐聯被痛擊出局，回到意甲即來大爆發，周日個人大演帽子戲法，率祖面對，協助雲達斯以3比1擊敗卡利亞里，袋走3分；生涯入球累計達770球，正式打破巴西球王比利嘅紀錄。

今場比賽C朗左右開弓，再加埋頭槌，為自己生涯第9次完成帽子，呢位葡萄牙球星32分鐘內入3球，創造了職業生涯第2快完成3粒嘅紀錄，佢喺2015年試過幫皇馬喺20分鐘內入3粒，而今次亦係祖記15年來有球員最快完成嘅帽子戲法。

根據統計紀錄，C朗生涯攻入了770球，打破了比利嘅767球，雖然有報告指呢個係一個入球新紀錄，但又有資料顯示，已故嘅前奧地利及捷克射手比簡嘅生涯入球達821球，不過又有指當中部份入球並非職業年代或受官方確認，而刪除不獲官方承認嘅入球，應該是759球，比起比利及C朗為少。

不過，那個數字屬於真實已非重要，球王比利亦喺個人社交網祝賀C朗嘅成就：「實在喺一個美妙嘅旅程，恭喜你打破了我嘅紀錄。」

C朗賽後亦喺社交網寫下長篇嘅感言：「我永遠都喺無條件地尊重比利，過去有好多統計數據，認為我喺足球史入球最多嘅射手，超越了比利757個正式比賽入球，我好尊重佢，我會將佢嘅入球認定為767球，當中包括佢代表聖保羅州立大學嘅9球及代表巴西軍隊嘅1粒，都係正式比賽入球。今天，我達成職業生涯正式比賽嘅770球，第一句說話想同比利講，就係世界上每一個球員都係睇住佢嘅比賽、睇住佢嘅入球及成就而成長，我都係一樣。」

呢位超級射手更揚言自己會有更多入球紀錄，要繼續爭取勝利，「我已經登上世界入球榜首位，開心又自豪，打破比利嘅紀錄，真係細個發夢都唔敢去想。多謝陪我走過呢段旅程嘅每個人，我嘅隊友、對手、全世界球迷，當然仲有家人及好友，無咗你哋，我就無可能成功。我好想快啲迎接下一個比賽，下一個紀錄及獎盃！相信我，呢個故事還未完，未來就係明天，祖記及葡萄牙仲有好多獎盃要贏！」

祖記呢場袋走3分之後，喺意甲排名榜升上第三，同暫列第二嘅AC米蘭僅差1分，落後領先嘅國際米蘭10分，縮窄距離。