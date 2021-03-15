港超聯　東方龍獅猛轟天水圍飛馬

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今晚「中銀人壽香港超級聯賽」於旺角大球場有好戲上演，由東方龍獅擺下擂台迎戰天水圍飛馬。東方龍獅近期硬仗連場，榜首傑志周日失分，球員戰意必更旺盛；飛馬相隔10日再上戰場，養精蓄銳應付今仗，務求在東方身上爭取分數。（on.cc東網周一晚8時直播）

東方龍獅上場以0比1不敵爭標勁敵傑志，隊長迪高更領紅牌，今場要坐波監，此外巴西中堅杜度因傷退下火線，球隊總監兼主教練李志堅透露其傷勢未至於要開刀做手術，但仍需繼續觀察，今場很大機會倦勤。球隊復賽後接連出現傷停情況，面對密集賽程，輪換在所難免，「堅Sir」承認在排兵布陣上更考功夫。上場過後東方龍獅跌落聯賽2哥位置，為追趕傑志，「堅Sir」坦言今仗不容失分。

疫情下東方龍獅上場對傑志仍吸引破近兩季紀錄的入場人數，「大佬」梁冠聰表示足球凝聚力不容低估：「證明香港人十分關心足球。」他希望球隊能以最佳表現回饋球迷。「大佬」認為飛馬在郭嘉諾帶領下，踢法變得具整體性，特別要加以防範近況不俗的外援達施華。

天水圍飛馬兩周前聯賽不敵傑志後，「抖足」10日再鬥東方，主教練郭嘉諾坦言憂慮球員體能有所回落，故上周訓練安排數場分隊賽，務求在今周「快車」賽程前盡快催谷狀態，尤其是仍未有斬獲的前鋒山度士，雖然此子有微傷，但相信今仗仍會上陣攻堅。

受制於外借條款，胡晉銘及劉學銘僅今仗未能倒戈，「嘉諾Sir」明言已有替補人選：「叢振洪及陳靜謙都準備好，佢哋都係一個選擇。」他深知東方火力強大，會貫徹「防反」打法，希望取得入球。被問到今仗目標，「嘉諾Sir」揚言要做「攔路虎」：「佢哋目標係聯賽冠軍，我哋希望打好每一場，壓力喺佢哋身上。我哋嘅外援能力唔差，團隊性亦愈來愈強，希望令到每隊波都驚對住我哋，要對手覺得對親飛馬都有機會失分！」

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