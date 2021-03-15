利物浦又登場！今晚作客「巨人殺手」狼隊

今輪英超壓軸戲於周二凌晨上演，狼隊主場鬥利物浦。近況低沉嘅利物浦雖然上周中喺歐聯贏波晉級，不過佢哋近7場聯賽輸6仗，而且今季英超作客勝出率不足4成，面對近期回勇、踢法向來硬淨嘅狼隊唔易應付；「紅軍」近期進攻死火，對上4場聯賽全開2球或以下，續追2.5球細好路。（Now 621周二凌晨4時直播）

利物浦上場聯賽主場0比1不敵富咸，近7場聯賽輸6仗，單計主場更錄得6連敗，寫下創會128年以嚟最差紀錄。雖然佢哋上周中喺歐聯16強次回合以2比0擊敗RB萊比錫，總比數贏4比0進身8強，不過整體發揮仍未回復最佳水平，前鋒穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼都冇以往咁弗，而且球隊今季13場作客聯賽只得5勝5和3負，勝出率不足4成。睇清楚「紅軍」近4場聯賽有3場食白果，攻力嚴重跌Watt，今次就算有倒戈嘅迪亞高祖達傷愈，亦未必可解燃眉之急，相信今仗勝負只會一球起、兩球止。

狼隊回勇 遇強頂得住

狼隊經歷季中一段低潮期，近期狀態明顯有好轉，佢哋近7場聯賽除1比4不敵曼城之外，其餘6場3勝3和未輸過，包括擊敗阿仙奴、打和李斯特城及阿士東維拉，重現強隊殺手本色，睇嚟已經適應缺少王牌前鋒魯爾占美尼斯嘅踢法，而且狼隊今季聯賽主場對車路士、熱刺都保持不敗，以現時「紅軍」狀態不足之下，狼隊主場出擊絕對有力一戰，中位數2.5球入球細值得支持。

■笛子波童

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

利物浦近4場聯賽總入球統計

100%

2球或以下