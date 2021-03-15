奧巴美揚遲到失正選　拿卡錫迪變英雄

阿仙奴周一(15日)喺「北倫敦打吡」主場鬥熱刺，賽後唔少人睇淡阿仙奴，開波前更有王牌前鋒奧巴美揚因紀律問題被罰消息傳出，更加令阿仙奴球迷個心涼咗一截。勢估唔到，臨危受命做正選嘅拿卡錫迪，最終就自己博到12碼兼射入致勝球，成為贏波英雄。

阿仙奴公布陣容後，近期腳風轉順嘅奧巴美揚意外成為後備，領隊阿迪達透露呢位前鋒原本係正選，但因紀律問題而被罰冇得踢，改由拿卡錫迪擔正。阿迪達賽後表示：「我哋定咗一啲界線，奧巴美揚越過咗所以被罰，但呢件事已經完結，佢仍然係球隊非常重要嘅球員。」

據英國傳媒報道，奧巴美揚今次係因為喺賽前戰術會議遲到，而且仲話已經唔係第1次，所以阿迪達決定處罰呢位隊長以正軍紀。奧巴美揚賽後亦喺社交網發文，表示「倫敦是紅色的」，對於紀律問題隻字不提。

至於拿卡錫迪今場臨時擔正，下半場博到12碼之餘仲自己射入，今季聯賽入到第10球，成為阿仙奴喺英超年代入面，第5個連續4球或以上拎到雙位數入球球員，之前4位球員分別係伊恩胡禮、柏金、亨利同基奧特。