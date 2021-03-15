港超聯　東方龍獅天水圍飛馬互交白卷

東方龍獅未能重登聯賽榜首！「中銀人壽香港超級聯賽」周一晚（15日）於旺角大球場上演前列對決，有辛祖射失12碼的東方龍獅，被天水圍飛馬逼和0比0，雙方最終各得1分，東方龍獅錯失重回榜首的良機。

東方龍獅今仗只要取勝就可以暫時升上榜首，但開局天水圍飛馬攻勢明顯更猛烈，番用罰球及角球衝擊東方龍獅防線，13分鐘，達施華斬入禁區，古安奴第一時間起腳，但未能命中目標。1分鐘後，達施華個人突破，面對艾華度的防守，一次插花後起腳，被葉鴻輝撲出。其後東方龍獅嘗試組織攻勢，32分鐘，費蘭度左路發難，獲得起腳機會但被擋出，其後艾華頓及黃威連番補射，但都無功而返。37分鐘，黎格爾禁區外施射冷箭，被葉鴻輝一抱入懷。雙方半場前未能打破僵局。

換邊後，兩隊急於打開紀錄，攻勢都更加入肉。48分鐘東方龍獅率先採取主動，費蘭度左路開出角球，基頓躍起頂高。1分鐘後，謝朗軒禁區外遠射，但未能威脅葉鴻輝。61分鐘東方龍獅獲得黃金機會，天水圍飛馬守將古安奴禁區內犯手球，球證直指12碼，但辛祖主射被梁興傑「捉到路」撲出。錯失良機的東方龍獅，其後分別換入盧卡斯及林恩許，前者65分鐘殺入禁區，起左腳射門，再被表現神勇的梁興傑撲走。1分鐘後，盧卡斯再接再厲，接應費蘭度傳中頭槌攻門，可惜頂斜。

其後雙方進入對攻局勢，比賽漸入高潮，73分鐘，東方龍獅反擊機會，艾華頓突破後窄位快射，被守近柱的梁興傑用腳擋到。3分鐘後，達施華接應山度士頭槌二傳，禁區內抽射，被葉鴻輝救出。83分鐘，達施華左路形成突破，傳給謝朗軒起腳，被艾華度奮身擋出。85分鐘，辛祖個人推入禁區，大位起腳射中柱。89分鐘，費蘭度禁區外起右腳遠射高出。最終雙方都未能取得入球，以0比0打成平手。

賽前天水圍飛馬主教練郭嘉諾明言要做「攔路虎」，最終球隊亦踢出不少攻勢，郭嘉諾對未能取得入球感到可惜：「因為知道佢哋有迪高冇踢，加上嚟緊又有一場硬仗，所以佢哋有啲隱憂，我哋好希望利用呢點去爭三分；我預計反擊可以贏到佢哋，但嗰幾下反擊入唔到，惟有下次再嚟過。」他承認在胡晉銘及劉學銘因外借條列要避戰的情況下，球隊後備兵力不足的問題依然存在。雖然雙方互無紀錄，但郭嘉諾認為比賽場面依然精彩：「0比0嘅波係好睇，今日冇入場睇波嘅球迷會有損失，見到兩隊精英盡出，去到臨尾，每隊都起碼有3至4個入球機會。」他亦不忘感謝今日到場支持的天水圍飛馬球迷，並認為球迷製造出不俗的氣氛，為今日球隊守和出了一分力。