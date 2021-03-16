美斯再轟世界波　連續13季20+創西甲紀錄

近況大勇嘅美斯入波停不了，周二(16日)凌晨西甲交出2入波同1助攻，帶領巴塞隆拿主場4比1大炒侯爾斯卡，同榜首馬德里體育會距離拉近至4分。美斯今場光芒四射，繼歐聯後再轟入世界波，今季聯賽累積21球，成為西甲史上首個連續13季20+入波球員，同時亦追平沙維保持嘅巴塞隆拿史上最多上陣紀錄，可喜可賀！

巴塞隆拿喺歐聯出局，不過近期氣勢相當凌厲，今場13分鐘美斯就禁區頂狂轟中楣底彈入，35分鐘基沙文入波拉開到2比0，侯爾斯卡完半場前靠12碼追番1球，但下半場又係美斯表演時間，呢位阿根廷前鋒53分鐘先助攻文古沙入波，完場前自己亦完成梅開二度，帶領巴塞隆拿大勝4比1。

今場係美斯歷來第767次為巴塞隆拿披甲，追平傳奇中場沙維嘅球會紀錄，巴塞隆拿為慶祝呢個里程碑，今仗魯營球場看台上特別掛上美斯同沙維嘅巨型海報。沙維賽後送上祝賀：「能夠被足球史上最佳球員超越，係我嘅榮幸，美斯仍然好年輕，希望佢可以喺巴塞隆拿踢多幾年。」