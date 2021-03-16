陳欣汶成香港首位征戰NCAA籃球女將

本地籃壇好消息！19歲香港女子籃球代表陳欣汶（Yannie）獲美國波士頓的Emmanuel College取錄，成為香港第一位參與全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽的女子籃球員。

畢業於協恩中學的陳欣汶曾贏遍學界賽事，這位「神之隊」前隊長不僅贏過3次精英賽冠軍，更於2019年精英賽及3屆「Panasonic學界籃球邀請賽」獲選為最有價值球中，其中兩年的邀請賽更兼奪得分后及三分后，學界戰績相當輝煌。 於本地女子甲組聯賽效力偉邦的陳欣汶近年已成為香港隊矚目新星之一，對於來年即將衝出香港，轉戰NCAA舞台，她直言是「夢想成真」，感謝教練團隊及家人的支持。另外雖然她榮獲4年獎學金，但由於不是全額資助，她仍要負擔學費等開支，而這位中文大學體育運動科學二年級生轉校後亦有意修讀體育相關課程。

陳欣汶新學年將代表Emmanuel College出戰NCAA Division 3賽事。NCAA籃球賽是美國重要賽事之一，當中男子Division 1最受關注，不少NBA球星出道前都有參加過這個大賽，每年電視轉播的收益近10億美元（約77.7億港元），但去年賽事因新冠肺炎疫情而取消。