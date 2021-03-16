慕遜加柏易帥軍心亂　曼城想點就點

今晚歐聯16強次回合，曼城續於中立場匈牙利再鬥慕遜加柏。曼城首回合贏2粒，形勢大好，由於慕遜加柏自教頭馬高路斯提早宣布季尾離隊後，軍心大亂，好難收復失地，「藍月亮」可以歎慢板睇定先食，捧3.5球嘅入球細更上算。(myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨4時直播)

「藍月」近6仗歐聯零失球

由於疫情關係，兩回合均移師匈牙利比賽，首回合曼城面對掛名主場嘅慕遜加柏，憑貝拿度施華及加比爾捷西斯上下半場各省1粒，贏2比0兼攞到兩個作客入球，搶到先機，今仗就算輸1球都可晉級，真係你急我唔急。雖然形勢大好，但主帥哥迪奧拿經歷近4季領軍無緣歐聯4強後，今仗亦不敢輕敵，佢哋今屆7場歐聯只失1球，其中近6仗都冇失波，防守固若金湯，今仗會用最慳水慳力方法晉級。

不過慕遜加柏實在唔抵爭，自從教練馬高路斯喺上月中宣布下季改教多蒙特後，球迷會會長認為馬高路斯背叛球隊，已經對佢失去信任，表明罷睇愛隊賽事嘅直播，不過馬高路斯堅拒辭職，戰績狂插水，各項賽事錄得6連敗，唔單止首回合輸畀曼城，就連奧格斯堡、緬恩斯等弱隊都贏到佢哋，聯賽淪為中游，喺德盃亦出埋局，連一向表現穩定的隊長史甸度，日前聯賽對奧格斯堡亦射失12碼，士氣低落，今仗想反勝亦有心無力。加上「藍月亮」近6仗歐聯取得5勝1和，全開3球或以下，今仗唔使贏隨時更保守，3.5球嘅細盤捧得過。

名家：法達斯維

曼城近6場歐聯總入球統計

6次3球或以下 100%

陣容圖

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 5史東斯 27祖奧簡斯路

17奇雲迪布尼 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡

20貝拿度施華 9加比爾捷西斯 7史達寧

慕遜加柏

1恩尼森馬

18史堤芬拉拿 28馬菲亞斯真達 30尼高艾維迪 25賓斯拜尼

8薩卡利亞 6基拉馬 32科利安尼奧侯斯

23莊拿斯荷夫曼 13史甸度 14柏利亞