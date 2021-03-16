專食意甲兵　皇馬齊腳再恰阿特蘭大

今晚歐聯16強次回合大戰，皇家馬德里主場鬥阿特蘭大；皇馬首回合殘陣出擊仍小勝對手1比0，今返主場有沙治奧拉莫斯等主力復出，憑豐富經驗及近年專剋意甲兵嘅往績支持，遇上有中場大將費奧拿停賽嘅阿特蘭大，可望再下一城，「銀河艦隊」主W趁早捧。（Now 644、有線661及601台周三凌晨4時直播）

皇馬首回合憑左閘班捷文文迪末段一箭定江山，作客1比0小勝阿特蘭大，雖然阿特蘭大早喺上半場17分鐘有中場費奧拿領紅牌被逐，大部分時間少踢1人，不過皇馬當時傷兵一大籮，賓施馬、夏薩特、沙治奧拉莫斯、費達歷高華維迪及丹尼爾卡華積等主力全部缺陣，人腳不整下仍能力挫強敵，證明無論喺個人質素及經驗方面，皇馬都比阿特蘭大更勝一籌。除丹尼爾卡華積及夏薩特之外，上述傷兵俱已傷愈復出，今仗可以候命，就算中場卡斯米路停賽，整體戰鬥力仍有一定保證。

阿特蘭大打硬仗欠穩

阿特蘭大首回合輸波後，返回聯賽4場取得3勝1負，不過贏波對手只係森多利亞、克羅托內及史柏斯亞等下游球隊，對住實力較強嘅國際米蘭即輸波，打硬仗明顯較輸蝕，而且上場被逐嘅費奧拿今仗停賽，冇咗呢位中場悍將，阿特蘭大由守專攻威力大減，加上冇地利之助，翻身機會更低。

再者，皇馬近年喺歐聯對意甲兵佔盡優勢，近12次交手贏咗11次，而且除2018/19球季分組賽兩勝羅馬，其餘10次都係由現任主帥施丹領軍，對喺意甲打滾多年嘅施丹嚟講，應付意甲球隊似乎胸有成竹，主場出擊有力再贏一場。

●笛子波童

皇家馬德里近12次歐聯對意甲球隊成績

91.6%

勝

陣容圖

皇家馬德里（左至右）

1泰拔高圖爾斯

23班捷文文迪 4沙治奧拉莫斯 5華拉尼 17盧卡斯華斯基斯

15費達歷高華維迪 8卻奧斯 10莫迪歷

20雲尼斯奧斯祖利亞 9賓施馬 7夏薩特

阿特蘭大（右至左）

95高連尼

2拉菲爾杜萊 17基斯甸羅美路 6柏洛文奴 3米希利

15迪魯恩 88柏沙歷 8魯賓高辛斯 18馬利路夫斯基

9路爾斯梅利爾 72伊利錫