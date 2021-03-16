點心父子檔　店小二顏樂楓賣出人情味

理文標誌性人物「光頭」顏樂楓，以不服輸的精神和拚勁為人熟悉，「光頭」在場上奮鬥的背後，少不了家人的支持，其中顏爸爸的身影總能在賽場看台上找到。球場外，這位理文副隊長閒時會化身「店小二」，幫忙打理家族經營的食店。記者來到點心檔口，伴上「一盅兩件」，聽他們盡訴這段父子情。

圖：黃雋謙、文：林卓臻

位處街市熟食檔，「添仔蝦餃」清晨時分已吸引不少食客到來，尤其以年長茶客居多。人稱「B哥」的顏爸爸，每日天未光就要為開舖作準備。疫情關係，他坦言生意亦受影響，鼓勵其堅持下來的，除了是對做餐飲、用心做好點心的熱誠外，還有就是與客人間的關係：「呢啲地方唔算有咩特別，只不過係食一種街坊嘅味道。」

同熟客鬥快計茶錢

說話直爽的顏爸爸繼續說：「好似之前禁堂食，有食客點都要話上嚟飲茶，搞到我好難做好難為情，佢話：『幫襯咁多年，開壺茶都唔得？』我話唔係我，係政府話唔得。」回憶起這段哭笑不得的經歷，顏爸爸亦忍俊不禁。身為家中長子的顏樂楓，平日忙於比賽及訓練之餘，閒時亦會抽空到檔口幫手，對點心店的人情味絕不陌生：「初初我嚟幫手，連價錢都唔知，好多上咗年紀嗰一輩，日日嚟飲茶，實清楚過我，佢哋會教番我做嘢，同我鬥快計茶錢，係好好玩。」

上菜收銀忙過掃蕩中場

招呼客人、上菜、收銀、做樓面，客人一多的時候，「光頭」隨時忙過為理文掃蕩中場。雖然自小跟隨父母出入茶樓，但他笑言自己廚藝不精，廚房的活兒，還是讓給爸爸主理。「光頭」去年向女友求婚成功，要踏入人生新階段，顏爸爸亦不忘叮囑他要學「煮兩味」，對此「光頭」這樣回應道：「始終我都需要將大部分時間擺喺足球度，要學一樣嘢如果唔學到最後，我寧願唔學住。」

近年理文迅速冒起，作為球隊副隊長的「光頭」，人氣亦隨之急升，他透露除了獲茶客主動攀談傾本地波經之外，點心舖也吸引不少理文球迷慕名而來，顏爸爸笑言「光頭」已成為店內的生招牌：「講真，佢（顏樂楓）肯落嚟幫手，我生意一定係多咗，啲叔叔伯伯都會問我個仔幾時出場，叫埋佢哋去睇波。」忙碌過後，顏爸爸最愛的消遣娛樂，還是入場看「光頭」比賽。現場觀戰的過程，亦使他能將工作的煩惱拋諸腦後：「成個人即刻開心晒！」

理文副隊長變生招牌

理文今季奪冠目標明確，「光頭」自然要肩負更大責任，他承認已經切身感受到對成績要求的壓力，但同時表示對這一切毫不抗拒：「壓力，我覺得點都有嘅，但係作為職業球員，如果承受唔到壓力，就唔合格啦。我都好享受有呢種壓力，因為呢個係一個好明顯嘅訊息，畀到自己同所有隊友，要交出成績，如果做唔到，就要諗清楚問題喺邊度。我好希望每一年都有爭標能力，畀人知道我哋係一隊嚟爭標嘅球隊，唔單只係嚟完成球季，同只係踢得好。」兩代人拚搏的舞台截然不同，但顏氏父子各自對專業的執着，均有着彼此的影子。

店舖資料

名稱：添仔蝦餃

地址：粉嶺和滿街新界熟食中心2樓12及19號舖

店舖類型：點心舖

主打商品：蝦餃、燒賣、棉花雞

顏樂楓Profile

出生日期：1993年1月26日(28歲)

曾效力球隊：傑志、太陽飛馬、皇室南區、九巴元朗

現效力球隊：理文

主要榮譽：

2010/11、2011/12 香港甲組聯賽冠軍(傑志)

2014/15 聯賽盃冠軍(傑志)

2014/15 足總盃冠軍(傑志)

2014/15 香港超級聯賽冠軍(傑志)

2018/19 菁英盃冠軍(理文)

2018 省港盃冠軍

嘢食攞滿分同行都幫襯

來到「添仔蝦餃」，當然少不得要叫上「一盅兩件」，出色的燒賣和棉花雞固然不能錯過，而經常未到收檔時間，就已經售罄的招牌蝦餃，更是主理人顏爸爸的誠意推薦，背後製作的心思當然不馬虎：「好似今日咁，賣到啲客上到嚟先知冇得賣，因為我哋堅持係新鮮做，差唔多一路做一路包；啲蝦我哋揀靚啲嘅蝦，真係好用心揀過好多隻，先至決定用呢款。」

有「光頭」坐鎮的緣故，點心舖亦獲不少港超球員支持，記者採訪當日，效力晉峰的廖億誠和茹子楠，就結伴前來幫襯，「光頭」透露早在10歲效力黃大仙區隊時已認識「億誠」。有朋自遠方來，「光頭」當然落力招呼。晉峰孖寶大快朵頤後，都對點心讚不絕口，「茹子」就表示：「燒賣同馬拉糕都好好味，同埋好飽肚，比起其他酒樓，呢度嘅做法係傳統好多，真係好抵食。」