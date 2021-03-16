曼聯車路士齊開頂薪　夏蘭特去邊隊？

多蒙特出現財困情況下，今夏好大機會出售主力抵債，其中盛傳獲各豪門注視嘅艾寧夏蘭特，極有機會被天價出售，英國傳媒報道，該挪威新人王嘅暗盤價已上升到1.2億鎊(約12.9億港元)，曼聯同車路士更同步開出周薪35萬鎊嘅英超頂薪，吸引夏蘭特加盟。

夏蘭特上季於薩爾斯堡出席歐聯嶄露頭角，曼聯曾提出斟介，但最終佢選擇轉會多蒙特，轉會費為2000萬歐元，簽約4年半，但附帶條件2022年可啟動7500萬歐元解約金條款解約。

依家睇番，2000萬歐元轉會費係超筍價，而7500萬歐元解約金亦肯定留唔住夏蘭特，因為該挪威前鋒嘅暗盤價已經破億，達到1.2億鎊，目前曼聯、車路士最積極，但曼城及皇馬都會隨時出手。

英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯已將夏蘭特列為今夏最重要收購目標，打算由領隊蘇斯克查「打感情牌」，以前莫迪主帥身份打動對方，再開出周薪35萬鎊嘅英超頂薪。

車路士同樣至在必得，英國《Football Insider》報道，車路士向夏蘭特開出周薪35萬鎊頂薪，同時打算以現金加迪姆華拿向多蒙特交易，雖然迪姆華拿在車路士並無表現，但如果佢重返德甲賽場，或可回復突出表現，此條件對多蒙特嚟講，有一定吸引力。