重返瑞典國家隊　伊巴：上帝回歸！

瑞典國家隊周二(16日)公布新一輪球員名單，2016年歐國盃後宣布退出嘅伊巴謙莫域，闊別5年後獲得重召，準備應付3月兩場世盃外及1場熱身賽，今夏歐國盃都會有佢份；伊巴亦在社交網出帖留言：「上帝回歸！」

伊巴2016年退出國家隊後，在球會級賽事持續有好表現，包括協助曼聯奪得英聯盃及歐霸盃冠軍，轉戰美職洛杉磯銀河兩季亦入球無數，去年初重返意甲AC米蘭，繼續交出好成績，今季更一度協助米蘭登上榜首。

其實早在2018年俄羅斯世盃決賽周前夕，就有呼聲希望伊巴重返國家隊，不過最終未有成事，嚟到疫情肆虐嘅2021年，瑞典國家隊同伊巴終於再度合壁，先在3月兩場世盃外對格魯吉亞及科索沃，友賽對愛沙尼亞上陣熱身，今夏歐國盃大家將會見到39歲瑞典「戰神」身影，而且呢個時候復出國際賽，佢好大機會踢埋明年嘅卡塔爾世盃。

瑞典領隊贊尼安達臣表示：「首先伊巴仍然係一個優秀球員，佢嘅存在對隊中年輕球員成長有極大幫助，對球隊發展都有得益。」