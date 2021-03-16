辛真高揚言奪4冠　哥帥回應：佢太年輕了

曼城近期狀態大勇，最盡可以做「4冠王」，隊員辛真高陪同主帥哥迪奧拿出席歐聯賽前記者會期間，許下豪言話要贏取所有冠軍，不過「老江湖」哥迪奧拿即時反駁，仲話辛真高太年輕，叫佢專心打好下場波仲好。

辛真高被問及曼城能否贏取所有冠軍時，立即興奮回應：「梗係啦，拜仁已經做到，佢哋贏晒所有冠軍，哥迪奧拿當年嘅巴塞都係贏晒，所以我哋都有可能，我哋球隊好出色，陣容係世界上最好嘅，點解唔得呢？無論喺比賽中或更衣室，我哋都睇到充滿渴望嘅眼神，每個人都想捧盃，阿古路同費蘭甸奴喺曼城已經10年，佢哋值得擁有。」

哥迪奧拿聽到辛真高咁講，即時用「陳金城金句」反駁佢嘅觀點：「唔會啦，我唔認為我哋唔可以贏晒，辛真高年紀仲細，後生仔始終係後生仔，佢只需要專注踢好聽日場波就夠，英超歷史上從未出現過4冠球隊，我認為我哋都做唔到，我哋只需考慮下場波嘅事，仲有就係，希望國際賽檔期後，球員冇受傷。」

「係人都想贏晒，但咁樣唔現實，球季發生嘅事太多，過去從未出現過4冠，我哋只需專注繼續贏波，咁樣對更衣室嘅情緒幫助更大。」