曼城雙殺慕遜加柏　創3項恐怖數據

周三(17日)凌晨歐聯16強次回合，曼城憑奇雲迪布尼、根度簡各入1球，再次以2比0擊敗慕遜加柏，兩回合合計大勝4比0，晉身8強。曼城今場入2球之後，已經連續8季各項賽事入波達100球或以上，與此同時亦成為歐聯史上第3支單屆7場不失球嘅球隊，簡直係攻守兼備。

今場繼續喺中立場布達佩斯舉行，曼城仍然佔盡上風，開波12分鐘就由奇雲迪布尼勁射入網，呢球亦係曼城今季各項賽事第100個入球，連續8季入波「100+」，僅次於曼聯2004/05至2012/13年球季連續9季入波破百嘅紀錄。

與此同時，哥迪奧拿教波生涯，麾下球隊更加連續12季入球破百，期間686場比賽，入咗1717球。

曼城得勢不饒人，僅過6分鐘，就由根度簡單刀射成2比0，一早奠定勝局。因此，下半場曼城明顯放慢比賽節奏，而慕遜加柏亦無力創造具威脅攻勢，最終曼城維持贏2比0至完場。

曼城今屆歐聯踢咗8場只失1球，追平1995/96年球季阿積士嘅紀錄，呢支荷甲勁旅該屆頭8場歐聯都係只失1球。

同埋「藍月亮」亦成為繼AC米蘭同阿仙奴之後，歐聯史上第3支單屆7場不失球嘅球隊，2004/05年球季AC米蘭7場不失球，2005/06年球季阿仙奴更加10場不失球，曼城今屆仲有機會打破阿仙奴嘅紀錄。