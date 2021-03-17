打破宿命！皇馬近3屆歐聯首次入8強

周三(17日)凌晨另1場歐聯16強次回合大戰，皇家馬德里主場以3比1擊敗阿特蘭大，兩回合合計贏4比1，強勢打入8強。皇馬2018年實現歐聯3連冠之後，過去2屆都16強止步，今屆終於打破「16郎宿命」，莫非可以王者再臨？

皇馬首回合作客僅於比賽末段入波，小勝阿特蘭大1比0，今場有地利優勢，34分鐘把握對手失誤，打開紀錄。當時阿特蘭大門將史樸迪路傳球，被莫迪歷截到之後，再傳畀賓施馬射入。

換邊後出現爭議性一幕，皇馬新星雲尼斯奧斯祖利亞盤球到禁區邊，被拉菲爾杜萊勾跌，當時犯規疑似發生喺禁區外，但球證睇完VAR後，仍然判罰12碼，由沙治奧拉莫斯主射入網成2比0。賓施馬本有機會梅開二度，可惜頭槌攻門被門將史樸迪路撲出之後，補頂又中柱彈出。

踢到83分鐘賽事出現高潮，阿特蘭大前鋒路爾斯梅利爾主射罰球入網，追至1比2，以為重燃晉級希望，但1分鐘之後，皇馬就由馬高阿辛斯奧射成3比1，正式宣布阿特蘭大死刑。

皇馬由1956至2015年期間，30次同意大利球隊交鋒，只贏過4次，但近13次歐聯對意大利球隊，贏咗12次，突然成為意國剋星。