曼城同根度簡齊做5大聯賽之王

曼城喺歐聯16強次回合以2比0擊敗慕遜加柏之後，近25場比賽贏咗24場，屬於歐洲5大聯賽同期獲勝最多嘅球隊，隊內中場根度簡今場又入1球，今季各項賽事已經入咗15球，成為今季歐洲5大聯賽之中，入波最多嘅德國球員。

曼城自上年12月打和西布朗1比1之後，曾經連贏21場，直至月初不敵曼聯，先至斷纜，其後近3場都贏波，換言之近25場比賽取得24勝1負，歐洲5大聯賽同期之中，曼城比其他球隊起碼贏多7場。

至於分別連奪1月及2月英超最佳領隊及球員嘅哥迪奧拿同根度簡又刷新數據，哥迪奧拿獲得第82場歐聯勝仗，超越摩連奴，成為歐聯史上第4多勝仗嘅主帥，僅次於費格遜(102場)、安察洛堤(89場)、雲格(86場)。

由於費Sir已退休，雲格亦淡出球壇，安察洛堤現時只係教愛華頓，哥迪奧拿要做「一哥」，只係時間問題。

根度簡今季各項賽事入15球，唔止係曼城首席射手，仲係今季歐洲5大聯賽，入波最多嘅德國球員，佢亦以11個聯賽入球，成為2021年英超入波最多嘅球員，對於1位中場而言，實在非常難得。