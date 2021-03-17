歐聯開波前　仲有日西意3大好波睇

最後2場歐聯16強次回合車路士對馬德里體育會、拜仁慕尼黑對拉素，要等到周四(18日)凌晨4點先至開波，唔係人人都捱得住眼瞓，幸好仲有另外3場賽事有直播。

首先係日職浦和紅鑽主場對北海道札幌岡薩多，北海道札幌岡薩多近2次作客浦和紅鑽，都贏2比0而回，就睇下佢哋今場可唔可以再一城。

意甲就有拖連奴主場對薩斯索羅，拖連奴近4次主場對薩斯索羅，獲得全勝，似乎有料到。

西甲方面，西維爾喺歐聯出局之後，惟有專注踢聯賽，今場主場出擊，絕對唔會放過艾爾切。

周三5:00pm 日職 浦和紅鑽Vs北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周三10:00pm 意甲 拖連奴Vs薩斯索羅

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周四2:00am 西甲 西維爾Vs艾爾切

Now 632

周四4:00am 歐聯 車路士Vs馬德里體育會

Now 643、有線656、616台、無綫myTV Gold 303

周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑Vs拉素

Now 644、有線661、601台