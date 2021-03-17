歐聯開波前 仲有日西意3大好波睇
2021年03月17日 12:03
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(Getty Images)
日職開鑼，即上《日職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/jleague/index.html
最後2場歐聯16強次回合車路士對馬德里體育會、拜仁慕尼黑對拉素，要等到周四(18日)凌晨4點先至開波，唔係人人都捱得住眼瞓，幸好仲有另外3場賽事有直播。
首先係日職浦和紅鑽主場對北海道札幌岡薩多，北海道札幌岡薩多近2次作客浦和紅鑽，都贏2比0而回，就睇下佢哋今場可唔可以再一城。
意甲就有拖連奴主場對薩斯索羅，拖連奴近4次主場對薩斯索羅，獲得全勝，似乎有料到。
西甲方面，西維爾喺歐聯出局之後，惟有專注踢聯賽，今場主場出擊，絕對唔會放過艾爾切。
周三5:00pm 日職 浦和紅鑽Vs北海道札幌岡薩多
有線661、601台
周三10:00pm 意甲 拖連奴Vs薩斯索羅
Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301
周四2:00am 西甲 西維爾Vs艾爾切
Now 632
周四4:00am 歐聯 車路士Vs馬德里體育會
Now 643、有線656、616台、無綫myTV Gold 303
周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑Vs拉素
Now 644、有線661、601台