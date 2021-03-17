新西蘭主場封王　第四度捧走帆船美洲盃

第36屆帆船美洲盃經過連日激戰後，終在周三（17日）決出冠軍，新西蘭酋長隊於奧克蘭海岸上演的決戰中，以7比3擊敗了意大利的Luna Rossa桂冠。他們在第10場比賽以46秒的差距強勢奪冠，提前勝出系列賽，是次封王亦是他們繼1995年、2000年和2017年後，再次贏得美洲盃冠軍。

兩隊比拼的第10場比賽，曾兩度因為微風而延遲，新西蘭酋長隊在九戰後以6比3的比數領先，在比賽開始初段新西蘭酋長隊曾一度混亂，在起點擾攘而落後，但他們在第一個記分段後奪回領先位置，並在第三回合將優勢拉開到9秒，並最終以壓倒性的46秒優勢勝出比賽。

「奪冠實在是太不真實，看着這三、四年不斷支持這個活動的新西蘭人，從我們的總理到高中生，每個人的支持、鼓勵對我們來說都是舉足輕重，等同於地球的重量，我們為這個團隊成就而感到自豪。」新西蘭酋長隊的舵手Peter Burling賽後說。新西蘭總理阿德恩祝賀代表隊奪冠，表示舉國上下都為他們而驕傲，並指新西蘭政府將計劃全力支持該隊的訓練，以讓他們能衛冕冠軍。來自意大利的Luna Rossa則繼2000年後，再次成為新西蘭酋長隊的手下敗將。

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