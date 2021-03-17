炒完可以再炒　拜仁主場撲擊拉素

歐聯16強次回合，「6冠王」拜仁慕尼黑主場再戰拉素。拜仁首回合作客大勝4比1，反映雙方實力有幾遠距離，這支德甲勁旅今場擁有地利，勝算更加高。反觀意甲球隊拉素明知冇得追，都無謂嘥力，戰意成疑下，更擋唔住對手強攻。翻查拜仁近6場歐聯淘汰賽，有5場贏3球或以上，拜仁讓1球、球半捧上盤。(Now644、有線661、601)

拜仁慕尼黑上屆奪冠後今屆延續強勢，7仗取得6勝1和，其中3仗主場都贏對手2球或以上，出名防守力強嘅西甲勁旅馬德里體育會，都畀拜仁大炒4比0。16強首回合拜仁反客為主，上半場已經領先拉素3球，充分反映雙方實力差距甚大，最終贏4比1。值得一提，拜仁該仗人腳唔齊，有部分主力缺陣，包括兩位進攻重心基拿比、湯馬士梅拿，兩人早前已經傷愈復出，並迅速重拾狀態，拜仁今仗陣容更完整，首席射手羅拔利雲度夫斯基有更多輸送，加上剛於聯賽作客輕取不來梅3比1，相信今仗可以進一步發揮主攻踢法同主場威力。

另邊廂，拉素近年甚少出席歐聯，對上一次進身歐聯正賽淘汰賽已經要追溯至2000年，分組組出線已經係好大成就，依家一下子挑戰歐聯霸主拜仁，當然要交學費。事實上，拉素喺首回合出現唔少低級失誤，導致大敗，更加突顯球隊級數同拜仁有一段距離。加上拉素近期狀態走下坡，近4仗輸3場，包括作客3連敗共失8球，即使上場意甲主場出擊，都被弱隊克羅托內攻入2球，防線非常脆弱，面對拜仁強大攻力，戰意成疑嘅「藍鷹」隨時再次大敗收場，捧上盤之餘，中位數3.5球入球大亦可兼顧。

名家：Mic少

表

拜仁慕尼黑近6場歐聯淘汰賽戰績

5次贏3球或以上 83.3%

陣容圖

拜仁慕尼黑(4231)

1紐亞

5班捷文柏華特 17謝路美保定 21盧卡斯靴南迪斯 19艾方素戴維斯

6甘美治 18哥列斯卡

10利萊辛尼 25湯馬士梅拿 29京士利高文

9羅拔利雲度夫斯基

拉素(352)

25連拿

77阿當馬路錫 14韋斯利凱特 33法蘭斯高阿沙比

19魯歷 21米連高域沙域 6盧卡斯 10路爾斯阿拔圖 96穆罕默德法尼斯

11祖亞昆哥利亞 17恩莫比尼