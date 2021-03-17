搓波VS防守　車路士馬體會鬥硬淨

今晚歐聯16強次回合，車路士返主場再鬥馬德里體育會。車仔首回合作客贏1比0，主帥杜曹唔單止接手後12仗未輸過之餘，更連續5場主場保持清白之身，今仗必穩住防線保住領先優勢，馬體會一向擅守不擅攻，隨時畀車仔傳控防守催眠，2.5球嘅入球細乃不二之選。(myTV Gold 303、now 643、有線656及616台周四凌晨4時直播)

車仔首回合憑老將基奧特嘅靚倒掛建奇功，作客以1比0擊敗馬體會，主帥杜曹喺呢場互鬥穩陣嘅博弈中搶到先機。雖然車仔上場聯賽悶和列斯聯，但呢位德國籍教頭自1月尾上任後取得8勝4和，追平「大菲」史高拉利執教車仔頭12仗未輸過嘅球隊紀錄，而且只失2粒，有11仗開2球或以下，其中連續5場主場保持清白之身，全開2球或以下，亦破紀錄成為首位領軍頭5場英超主場冇失波嘅主帥，佢利用傳控戰術保護防線，收到奇效，既然首回合領先兼取得作客入球，今場一定踢得更保守。

另一邊廂，馬體會明顯有跌Watt迹象，上仗聯賽與態沉嘅基達菲互交白卷，近7場只得2勝3和2負，入得6粒，其中6場開2球或以下，而且過於倚賴蘇亞雷斯數胡，當佢腳風唔順嗰陣，進攻即死晒火。主帥施蒙尼過於保守，首回合復用442陣式，反而令車仔輕鬆控制大局，佢哋陷於被動下終告失守，睇番「床單兵團」近5場歐聯只入4粒，全開2球或以下，今仗就算變陣焗攻，亦未必有計攻陷呢架「鐵甲戰車」，細盤熱得有道理。

法達斯維

車路士近5仗主場總入球統計

5次2球或以下 100%

陣容圖

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格

24列斯占士 7尼高路簡迪 17高華錫 3馬高斯阿朗素

20赫臣奧杜爾 11迪姆華拿

29夏維斯

馬德里體育會

13奧比歷

15史提芬沙域 18菲臘比蒙達里奧 22馬里奧靴莫素

6佐治高基

23捷比亞 14馬高斯洛蘭迪 4干度比亞 8沙奧尼古斯

7祖奧菲歷斯 9蘇亞雷斯