活士回家復出無期　先回歸虛擬世界　

上月遇上嚴重車禍的美國高爾夫球巨星活士周二在社交網站Twitter發聲明，透露留醫3星期後終於出院，他感謝其他球手及球迷在過去幾星期給他海量的支持，陪他渡過艱難時刻：「我會留在家中休養，努力令自己每天強壯多一些。」

45歲的活士去年12月接受背部手術後，處於康復階段時卻不幸於2月23日在南佛羅里達州遇上交通意外，導致全身多處受傷，其中右腳脛骨與腓骨開放性骨折，需要施手術植入金屬固定器，能否延續其高球職業生涯仍是未知之數。

儘管「老虎」活士因車禍而復出高球場無期，但他卻正式宣布回歸高球虛擬世界，代言2K高球電競遊戲，更擔任遊戲設計的顧問。這是活士濶別高球遊戲8年後，再次出現在電玩界。

15項大滿貫盟主活士的號召力依然受到商家青睞，就在他上月底在洛杉磯遇上嚴重車禍前，美國遊戲開發與發行商Take-Two Interactive已與他達成合作協議，並訂下一份多年的代言合約。該公司研發的PGA巡迴賽虛擬遊戲中，將可擁有活士的名字及肖像使用權，「在高球的領域中，沒有人比老虎活士更具代表性，」2K的主席艾斯米拿表示：「他的傳奇一生跨越了體壇，我們很高興與他合作。」

而活士早前亦為這次重返高球電競界錄下心聲，指很期待在遊戲中與球迷互動，帶來另一種娛樂：「能重回電競界的感覺很興奮，希望能利用自己在運動的專業知識及觀察事物的角度，為建設高球遊戲的未來出一分力。」他曾在1998年至20013年為EA的高球遊戲擔任代言。

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