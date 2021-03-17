接掌天水圍飛馬帥印　郭嘉諾傳承熱血精神！

「正面同埋拚搏會係飛馬今年最大元素，有血有淚有笑，好似好電影感覺，年輕人咁先會覺得自己做嘅嘢係無憾嘅！」以熱血見稱的郭嘉諾，在場上的風車手勢一直為球迷津津樂道，今季接下天水圍飛馬主教練這個重任，到底會帶來一支怎樣的球隊？

■圖/文：Iris

天水圍飛馬今年回歸地區，找來「嘉諾Sir」擔任主教練，當大家都期待飛馬今季的表現，開季幾場不如預期的「菁英盃」賽果，一定令不少人感到失望，當時仍在內地修讀教練牌的他，心情十分複雜。「見到球隊咁我都好辛苦，但因為有啲即場調動我講到落去，已經有15至20秒差別，已經可以輸一球波。」看見球隊落敗，但未能在現場調整，他既無奈又失落。

甚麼是有血有淚有笑？血是拼搏、淚是情緒、笑就是大家一起享受成果，失波落後，球員會主動逼搶；落後不重要，拍一拍手、打一打氣再重整旗鼓，郭嘉諾希望今季的飛馬會帶給大家不一樣的感覺，每一場比賽踢法都進取，甚至不怕輸的踢法。「無論球員有無落場，都可以一齊享受比賽。」

堅持一天兩課磨練意志

「飛馬一班年輕球員都好有潛質，但表現有待改善，搵到最適合的人，唔代表件事完成，係要確保佢哋體能係弗嘅，同埋要夾得到。」說到體能，「嘉諾Sir」的確十分重視，一天一課的操練，對他來說並不滿意，所以他堅持一天兩課，靠艱苦的訓練，磨練的不只是體力，更是意志。

成長是每一個球員的必經階段，其實亦是每個教練需要經過的道路，由往日的區隊，到今天首次執教大會，對「嘉諾Sir」來說，壓力也是他強大的推動力，他說：「我有個終於目標，希望可以喺3年內衝出香港，帶天水圍飛馬踢亞洲賽事係我嘅夢想。」夢想兩字，看似遙遠，但千里之行，始於足下。談談夢想，給自己與球員努力下去的原因，或許只有他，有這種過人感染力，鼓勵球隊永不放棄。

郭嘉諾Profile

出生日期：1980年3月14日（41歲）

現執教球隊：天水圍飛馬

曾執教球隊：佳聯元朗、和富大埔、香港U23、香港隊

資格：亞洲足協專業教練牌照（Pro License）

榮譽：「港澳埠際賽」冠軍×1

「省港盃」冠軍 ×2

修讀Pro License

論文寫「獅子山踢法」

由2019年開始，郭嘉諾已經開始修讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License），但礙於疫情嚴重，加上中途曾轉換導師，整個課程延期了一年，來到2020年正式完成，但「嘉諾Sir」坦言，在課程中獲益良多。「呢個牌其實係一個diploma（文憑），唔係一個license咁簡單，要計出席率、考試，同寫論文，但我好enjoy，無論戰術、心理方面，點樣帶領一隊球隊，都學咗好多。」

由於「嘉諾Sir」是大學畢業生，寫論文的部份自覺佔有優勢，他更向記者透露，自己從未向他人提起自己論文的內容：「我篇論文寫嘅係一個踢法，一個香港踢法，大家都成日講，香港應該要跟日本、南韓、西班牙等等，但我覺得香港人應該有自己嘅踢法，我將香港嗰種拚搏精神同獅子山聯繫起，因為我覺得獅子山代表香港人，我甚至將佢叫做獅子山踢法，希望第時有機會可以展現到獅子山踢法。」完成整個Pro License課程，同時完成了11個考試後，香港球壇終於增添了多一位專業教練牌照的教練，期待他可以為香港足球的未來，繼續努力。