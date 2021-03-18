歐聯8強出爐　車路士再派蛋杜曹創紀錄

車路士自杜曹上任後帶起嘅「新帥效應」愈演愈勁，周四(18日)凌晨歐聯16強次回合賽事，車路士主場以2比0再贏馬德里體育會，兩回合合計以3比0清脆淘汰呢支西甲「一哥」。杜曹接替林柏特執教後，領軍13場賽事不敗創下車路士紀錄，同時帶領球隊自13/14球季後，7年來首次殺入歐聯8強。

首回合領先1比0嘅車路士，今場派出夏維斯、迪姆華拿同薛耶治「三叉戟」大踢反擊戰，34分鐘即收到效果，夏維斯後場拎波後展開反擊，推進一輪後直線畀迪姆華拿左路快放，最後傳中畀薛耶治輕鬆射入。馬體會下半場心急搶攻，但面對尼高路簡迪為首嘅防禦網冇晒辦法，82分鐘更有史提芬沙域開肘打人被逐。馬體會踢少個之下，補時階段再被車仔反擊由艾馬臣柏美尼攻陷。

杜曹執教後嘅車路士戰績相當恐怖，領軍13場賽事不敗，打破史高拉利上任後頭12場不敗嘅車路士紀錄，而且13場賽事入面竟然有11場波保持清白之身，包括最近6場比賽不失球。

歐聯8強全部出爐，車路士、曼城同利物浦3支英超球隊悉數在列，周五(19日)就會進行抽籤，杜曹賽後表示：「球隊表現非常之好，最重要係我哋覺得自己值得晉級，8強唔需要害怕任何對手，冇球隊會希望抽中對車路士。」

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歐聯8強名單

利物浦（英超）

曼城（英超）

車路士（英超）

拜仁慕尼黑（德甲）

多蒙特（德甲）

皇家馬德里（西甲）

巴黎聖日耳門（法甲）

波圖（葡超）