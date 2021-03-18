德國教頭威到盡　車仔季中換帥有運行？

今屆歐聯8強出爐後，英超有3支代表成為大戶，德甲就有拜仁慕尼黑同多蒙特2隊緊隨其後，不過德國教頭就成為大贏家，8強入面有一半球隊係由德國主帥領軍，包括費歷克(拜仁慕尼黑)、泰錫(多蒙特)、高普(利物浦)同埋杜曹(車路士)，係歐聯史上首次8強入面，有4隊教頭嚟自相同國家或地區。

杜曹上季帶領巴黎聖日耳門殺入歐聯決賽，今季季中接掌車路士教鞭，開局亦順風順水。翻查紀錄，車路士歷史上曾經2次殺入歐聯決賽，分別係2008年同2012年，咁啱呢2季車仔都係喺季中易帥！07/08球季車路士本來係摩連奴執教，但球季只係開始1個幾月就被炒，改由以色列教頭格蘭接手，並且歷史性殺入歐聯決賽，可惜最後互射12碼輸畀曼聯。

另一次係11/12球季，當年車路士聘請葡萄牙領隊保亞斯執教，球隊喺歐聯16強首回合作客1比3輸畀拿玻里，冇耐之後保亞斯就被炒魷，由助教迪馬堤奧出任看守領隊，結果車路士次回合反勝4比1晉級，並且一路殺到入決賽，最後仲射12碼贏埋拜仁慕尼黑封王。