歐聯變天！美斯C朗老去　西甲意甲大沉淪

歐聯16強踢完，貴為歐聯4大聯賽份子嘅西甲同意甲，加埋得一隊皇馬可以晉級8強，意甲球隊更加係自2015/16年球季之後，首次全部16強止步。最令人唏噓係美斯同C朗都冇份出戰8強，兩位球王年華老去，連帶西甲同意甲都喺歐聯大沉淪。

繼早1日阿特蘭大被皇馬淘汰之後，拉素亦被拜仁慕尼黑「雙殺」踢出局，自1992/93年球季歐聯改制後，第6次8強冇意甲球隊，對上1次係2015/16年球季。

阿特蘭大、拉素出局並唔令人意外，最令人失望係國際米蘭同祖雲達斯都冇作為，堂堂意甲榜首國米更加係分組賽包括尾出局，名副其實係令意甲嘥咗1個歐聯位置。

至於祖雲達斯16強對手只係波圖，但首回合嚴重失誤輸壞個頭，為出局埋下伏線。C朗亦未能重演兩年前，率領祖記反勝馬體會嘅好戲，只能講句歲月不饒人，球王已經有心無力。

至於西甲原本4隊入16強，但只有皇馬晉級8強，其實從分組賽已經睇到端倪，因為得皇馬係首名出線，巴塞隆拿、馬體會、西維爾都係次名出線，16強遇上其他小組首名勁旅，自然難踢。

特別係巴塞隆拿抽中對巴黎聖日耳門，「新代世球王」基利安麥巴比兩回合合共入4球，將老態畢露嘅美斯比下去，體育運動始終都係拳怕少壯。