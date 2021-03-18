阿仙奴以攻代守「大」晒冷

周四其中一場焦點賽事，梗係歐霸16強次回合，阿仙奴主場再鬥奧林比亞高斯。首回合阿仙奴作客贏3比1，馬田奧迪加特更遠射靚波得手，呢位挪威神童日前聯賽反勝熱刺又有波入，有佢打進攻中場，猶如打通晒阿仙奴任督二脈；不過阿仙奴仍不時自爆，包括首回合施巴路斯犯錯一度被追和，各項賽事連續10場有失波，睇番佢哋近9場歐霸，有8次開3球或以上，今場隨時以攻代守。奧林比亞高斯依家落後2球，兼且畀阿仙奴攞到3個作客入球，想博出線今場至少要入3粒，鬥攻格局實多波入，入球大捧得過。

‧法達斯維

直播表

周五1:55am 歐霸 阿仙奴 對 奧林比亞高斯

myTV Gold 303、Now643、有線656、616台

周五1:55am 歐霸 薩格勒布戴拿模 對 熱刺

Now644、有線663、601台

周五1:55am 歐霸 莫迪 對 CF格蘭納達

Now 646、有線662、602台

周五1:55am 歐霸 薩克達 對 羅馬

有線645、603台

周五4:00am 歐霸 AC米蘭 對 曼聯

myTV Gold 303、Now643、有線656、616

周五4:00am 歐霸 格拉斯哥流浪 對 布拉格斯拉維亞

Now646、有線662、602台

周五4:00am 歐霸 維拉利爾 對 基輔戴拿模

Now 644、有線603台

周五4:00am 歐霸 年青人 對 阿積士

Now 645、有線661、601台