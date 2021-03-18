德甲射手超班！羅拔佬夏蘭特爭做一哥

羅拔利雲度夫斯基喺周四(18日)凌晨歐聯射入1球12碼，近2屆歐聯合共入咗20球，剛好同多蒙特前鋒艾寧夏蘭特一樣，如果計埋「羅拔佬」有5次助攻，佢近2屆歐聯更加合共創造25個入球，屬於同期球員之冠。

踏入2021年後，羅拔利雲度夫斯基16次為拜仁慕尼黑上陣，只有3次冇入波，其餘13次合共轟入18球，效率非常驚人。值得一提，呢位32歲波蘭國腳近2場比賽，仲有4次射中柱或楣，否則入波數字會更多。

根據OPTA統計，近5屆歐聯，羅拔利雲度夫斯基入咗41球，同期之中，同C朗並列第1位，但祖記已經出局，意味羅拔佬可望獨佔鰲頭。至於歐聯總入球方面，羅拔利雲度夫斯基累積入73球，僅次於C朗(134球)同美斯(120球)。

另外，羅拔利雲度夫斯基同艾寧夏蘭特嘅射手之爭，由德甲爭到歐聯，上屆歐聯「羅拔佬」入15球，成為神射手，艾寧夏蘭特以10球排第2位。

至於今屆歐聯，艾寧夏蘭特目前以10球排第1位，羅拔佬有5球進帳，換言之，兩人近2屆歐聯合共都入咗20球，遠遠拋離緊隨其後嘅基利安麥巴比、賓施馬，兩人分別入11球同10球，更加突顯「羅拔佬」同夏蘭特嘅超班射術。