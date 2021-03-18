杜曹上車脫胎換骨　英足盃冠軍捧車路士

英足盃本周六（20日）開始連續兩晚爆發8強大戰，今屆8強入面有7支英超隊伍，包括現時於聯賽榜排前4位的曼城、曼聯、李斯特城及車路士，實力旗鼓相當，其中車路士由杜曹領軍後表現突飛猛進，鋼鐵後防更加成為出戰淘汰賽的最強籌碼，有力繼2017/18球季後再嘗英足盃冠軍滋味，冠軍首選車路士！

「英足盃之王」阿仙奴於今屆第4圈被修咸頓踢出局，曼聯成為現時8強之中奪標次數最多球隊，不過紅魔鬼8強將要作客硬撼英超3哥李斯特城，過關難度不低，加上主帥蘇斯克查執教後從未試過進身盃賽決賽，要克服魔咒殊不容易。現時於英超已手執半隻盃耳的曼城無疑是頂頭大熱門，但歐聯冠軍才是曼城夢寐以求的終極目標，權衡輕重下隨時要作出取捨。

車路士曾於英足盃8度封王，與熱刺並列歷來奪標次數第3多球隊，而且過去4屆曾3次殺入決賽，與英足盃甚為有緣。自從德國藉主帥杜曹執教後，車路士13比賽僅失2球，後防穩健度大增，有利於一場過淘汰賽場合爭取佳績，何況車路士8強對手只是英超包尾大幡錫菲聯，比起曼市雙雄所遇對手無疑較弱，冠軍推介可投以信心一票。