戰神回歸未驚過！惡客曼聯反咬A米

歐霸16強次回合焦點大戰，AC米蘭主場再戰曼聯。「紅魔鬼」曼聯首回合畀AC攞到1個作客入球，今場冇得諗一定要主動進攻，好彩佢哋喺歐霸作客表現進取，最近12場歐霸作客只得1場入唔到波，而且呢支英超勁旅近12場作客不敗，有力反客為主。AC米蘭冇咗伊巴謙莫域唔掂，近4場喺聖西路主場不勝，今場信曼聯可以贏波晉級，曼聯讓平半嘅上盤值得支持。（myTV Gold 303 、Now 643、有線616及656台周五凌晨4時直播）

先講吓賽前消息，相比起首回合，兩軍嘅陣容相對完整，AC米蘭中場查漢奴古、翼衞迪奧靴南迪斯及前鋒列比錫都傷愈，至於「戰神」伊巴謙莫域就已經恢復操練，不過各地傳媒對佢今場能否復出眾說紛紜，但大部分都指佢極其量只能後備上陣。

要知道今季「紅黑兵團」復甦，更一度高踞意甲榜首，有九成功勞都係靠呢名39歲瑞典神鋒，佢今季意甲上陣14場入14球，仲醒過班後生仔，可以大膽講一句「沒有伊巴、AC甚麼也不是」。

曼聯方面，「福仔」拉舒福特已經喺上仗贏韋斯咸嘅聯賽復出，另一位前鋒安東尼馬迪爾亦冇大礙，至於中場球星保羅普巴及雲迪碧克亦會睇埋最後一課情況，先至決定上陣可能性，預計有機會放喺後備席候命，令「紅魔鬼」陣容算得上完整。

首回合雙方打成1比1，形勢上「紅黑兵團」有1個作客入球，今場守和0比0都可以出線，相對可以踢得保守啲。但事實上AC米蘭近4場喺聖西路嘅賽事都贏唔到，因此主場都冇乜優勢可言，相反曼聯今季作客表現超卓，盃賽連聯賽近12場作客不敗。

「紅魔鬼」喺歐霸作客亦踢得進取，近12場歐霸作客只有1場入唔到波，即使今場要採取主動亦冇有怕，葡萄牙中場般奴費南迪斯可傳可射，呢種技術型中場對住意甲球隊最啱用，預計曼聯今場有力反客為主，撐曼聯上盤。