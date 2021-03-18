艾朗藍斯將重返英超　2支倫敦球隊爭住要

艾朗藍斯2019年夏天以自由身由阿仙奴轉投祖雲達斯之後，表現一般，並未獲重用，加上周薪高達40萬鎊，令祖記一直打算放走呢個大包袱。意大利傳媒指，呢位30歲威爾斯國腳將於今夏重返英超，2支倫敦球隊韋斯咸、水晶宮都有意簽入佢。

由於受到新冠肺炎疫情打擊，祖雲達斯計劃瘦身，艾朗藍斯成為被清洗嘅頭號目標，一來佢並非主力，二來人工非常高昂，賣走佢對球隊百利而無一害。艾朗藍斯今季為祖雲達斯上陣26次，合共射入2球及5次助攻。

祖雲達斯當年免轉會費簽入艾朗藍斯，所以今次出售佢，亦唔會要求太高轉會費，或者將佢外借，旨在減輕薪酬負擔。因此，韋斯咸、水晶宮有意接手簽入艾朗藍斯，問題係佢好可能需要減人工。

當中以韋斯咸簽到艾朗藍斯嘅機會比較高，因為「錘仔幫」由莫耶斯領軍之下，今季表現出色，現時排英超第5位，有望出戰下屆歐洲賽，好需要艾朗藍斯呢種猛將助陣。