英格蘭點兵 連美斯闊別2年再入選
2021年03月18日 22:55
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(Getty Images)
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英格蘭領隊修夫斯周四(18日)公布最新一期大軍名單，由曼聯外借到韋斯咸嘅中場連格，闊別國家隊2年後再度入選，年僅17歲嘅多蒙特中場祖迪比寧咸則首次入選，近況低落嘅利物浦則無人入選。
連格是今次點兵最矚目人物，佢冬窗期間外借到韋斯咸，煥發第二春，協助球隊在英超取得佳績，而佢自己亦獲得修夫基留意，並獲得重召入伍，「連美斯」亦於社交網出帖表達心情，相當興奮。
今次新面孔係多蒙特中場祖迪比寧咸，同埋阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，兩人都係修夫基大膽嘗試，而佢哋有冇份出席今夏歐國盃，就要睇今次徵召後表現如何。
英格蘭在今月國際賽檔期，將出戰3場世盃外圍賽，對手分別是聖馬力諾、阿爾巴尼亞及波蘭。
英格蘭今期大軍名單：
門將
甸恩軒達臣(曼聯)
森莊士東(西布朗)
尼克普比(般尼)
後衞
芝維爾(車路士)
高亞迪(狼隊)
艾歷迪亞(熱刺)
列斯占士(車路士)
哈利馬古尼(曼聯)
泰朗明斯(阿士東維拉)
勞基梳爾(曼聯)
史東斯(曼城)
捷比亞(馬德里體育會)
中場
祖迪比寧咸(多蒙特)
菲爾科頓(曼城)
連格(韋斯咸)
美臣蒙特(車路士)
加雲菲臘斯(列斯聯)
迪格蘭賴斯(韋斯咸)
禾特普斯(修咸頓)
前鋒
卡維特利雲(愛華頓)
哈利卡尼(熱刺)
拉舒福特(曼聯)
布卡約沙卡(阿仙奴)
史達寧(曼城)
奧尼屈堅斯(阿士東維拉)