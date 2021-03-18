英格蘭點兵　連美斯闊別2年再入選

2021年03月18日 22:55
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    (Getty Images)
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    英格蘭領隊修夫斯周四(18日)公布最新一期大軍名單，由曼聯外借到韋斯咸嘅中場連格，闊別國家隊2年後再度入選，年僅17歲嘅多蒙特中場祖迪比寧咸則首次入選，近況低落嘅利物浦則無人入選。
    連格是今次點兵最矚目人物，佢冬窗期間外借到韋斯咸，煥發第二春，協助球隊在英超取得佳績，而佢自己亦獲得修夫基留意，並獲得重召入伍，「連美斯」亦於社交網出帖表達心情，相當興奮。
    今次新面孔係多蒙特中場祖迪比寧咸，同埋阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，兩人都係修夫基大膽嘗試，而佢哋有冇份出席今夏歐國盃，就要睇今次徵召後表現如何。
    英格蘭在今月國際賽檔期，將出戰3場世盃外圍賽，對手分別是聖馬力諾、阿爾巴尼亞及波蘭。
    英格蘭今期大軍名單：
    門將
    甸恩軒達臣(曼聯)
    森莊士東(西布朗)
    尼克普比(般尼)
    後衞
    芝維爾(車路士)
    高亞迪(狼隊)
    艾歷迪亞(熱刺)
    列斯占士(車路士)
    哈利馬古尼(曼聯)
    泰朗明斯(阿士東維拉)
    勞基梳爾(曼聯)
    史東斯(曼城)
    捷比亞(馬德里體育會)
    中場
    祖迪比寧咸(多蒙特)
    菲爾科頓(曼城)
    連格(韋斯咸)
    美臣蒙特(車路士)
    加雲菲臘斯(列斯聯)
    迪格蘭賴斯(韋斯咸)
    禾特普斯(修咸頓)
    前鋒
    卡維特利雲(愛華頓)
    哈利卡尼(熱刺)
    拉舒福特(曼聯)
    布卡約沙卡(阿仙奴)
    史達寧(曼城)
    奧尼屈堅斯(阿士東維拉)