英格蘭點兵　連美斯闊別2年再入選

英格蘭領隊修夫斯周四(18日)公布最新一期大軍名單，由曼聯外借到韋斯咸嘅中場連格，闊別國家隊2年後再度入選，年僅17歲嘅多蒙特中場祖迪比寧咸則首次入選，近況低落嘅利物浦則無人入選。

連格是今次點兵最矚目人物，佢冬窗期間外借到韋斯咸，煥發第二春，協助球隊在英超取得佳績，而佢自己亦獲得修夫基留意，並獲得重召入伍，「連美斯」亦於社交網出帖表達心情，相當興奮。

今次新面孔係多蒙特中場祖迪比寧咸，同埋阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，兩人都係修夫基大膽嘗試，而佢哋有冇份出席今夏歐國盃，就要睇今次徵召後表現如何。

英格蘭在今月國際賽檔期，將出戰3場世盃外圍賽，對手分別是聖馬力諾、阿爾巴尼亞及波蘭。

英格蘭今期大軍名單：

門將

甸恩軒達臣(曼聯)

森莊士東(西布朗)

尼克普比(般尼)

後衞

芝維爾(車路士)

高亞迪(狼隊)

艾歷迪亞(熱刺)

列斯占士(車路士)

哈利馬古尼(曼聯)

泰朗明斯(阿士東維拉)

勞基梳爾(曼聯)

史東斯(曼城)

捷比亞(馬德里體育會)

中場

祖迪比寧咸(多蒙特)

菲爾科頓(曼城)

連格(韋斯咸)

美臣蒙特(車路士)

加雲菲臘斯(列斯聯)

迪格蘭賴斯(韋斯咸)

禾特普斯(修咸頓)

前鋒

卡維特利雲(愛華頓)

哈利卡尼(熱刺)

拉舒福特(曼聯)

布卡約沙卡(阿仙奴)

史達寧(曼城)

奧尼屈堅斯(阿士東維拉)