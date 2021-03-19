保羅普巴復出做英雄　曼聯入歐霸盃8強

周五(19日)凌晨歐霸盃16強次回合矚目大戰，曼聯作客憑住傷愈復出嘅保羅普巴，後備入替後一箭定江山，以1比0力克意甲勁旅AC米蘭，兩回合合計贏2比1晉身8強。歐霸盃8強全部出爐，曼聯將會同阿仙奴、CF格蘭納達、薩格勒布戴拿模、羅馬、維拉利爾、阿積士同布拉格斯拉維亞7隊爭逐，8強同4強抽籤會喺今晚8點舉行。

首回合踢成1比1平手，曼聯今場作客聖西路球場踢得謹慎，上半場兩隊威脅性埋門欠奉，都係焗限於一啲勉強遠射；曼聯半場期間變陣，養傷1個半月嘅保羅普巴入替拉舒福特，唔使4分鐘即收到奇效，保羅普巴喺門前混戰中，窄位巧妙Chop入。AC米蘭落後下展開反攻，65分鐘更換入傷愈嘅伊巴謙莫域倒戈，尾段高空轟炸製造唔少險象，包括伊巴謙莫域近門頭槌被甸恩軒達臣擋出，最終曼聯順利贏波晉級。

保羅普巴復出起到關鍵作用，佢雖然只係踢半場，但3次射門同2次創造機會都係全隊最高，曼聯領隊蘇斯克查賽後表示：「保羅普巴抖咗咁耐，今場唔能夠踢多過45分鐘，但佢會愈嚟愈好，對球隊今季餘下賽事非常重要，球隊喺佢缺陣期間做得好好，但大家都清楚保羅普巴嘅能力，佢係今場嘅關鍵人物。」