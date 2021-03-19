驚天逆轉！熱刺吞3蛋出局「寸王」等炒

歐霸盃16強出現驚天逆轉賽事，首回合主場贏2比0嘅熱刺，周五(19日)凌晨次回合作客克羅地亞慘被打爆，踢到加時情況下慘吞3蛋，兩回合合計以2比3出局。熱刺領隊摩連奴賽後去到薩格勒布戴拿模更衣室表揚對手，而博彩公司已將摩連奴列為英超下個被炒領隊大熱。

熱刺今場以為晉級坐定粒六，落場球員漫不經心，上半場踢成0比0平手。戰意高昂嘅薩格勒布戴拿模換邊後繼續施壓，奧錫62分鐘禁區頂轟入世界波先開紀錄，氣勢如虹嘅主隊83分鐘靠美妙組織，再次由奧錫入波，總比數追成2比2平手要踢加時。踢到106分鐘，著晒火嘅奧錫個人表演連過數關勁射破網，個人大演帽子戲法。熱刺尾段瘋狂反撲，但連番射門都差啲啲，最終被逆轉出局。

摩連奴賽後表示：「對手踢出血性，而我哋球員好似踢緊一場完全唔重要嘅比賽，悲傷呢兩個字唔足以形容我嘅心情，見到一支唔係我執教嘅球隊單憑態度同戰意贏波，實在令人遺憾。」熱刺輸完北倫敦打吡後又喺歐霸盃羞家出局，博彩公召BetFair已即時將摩連奴列為2.3倍嘅「英超下個被炒領隊」大熱門，超越紐卡素領隊布魯士(4.5倍)。