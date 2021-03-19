「天殘腳」踢對方門將　格流輸波賽後再開拖

蘇超冠軍格拉斯哥流浪周四深夜喺歐霸16強次回合對戰捷克嘅布拉格斯拉維亞，主場輸0比2，兩回合以1比3落敗出局，賽事充滿火藥味，更涉種族歧視在球員通道「開拖」，事件要交由歐洲足協處理。

兩隊為爭取晉級今仗都埋身肉搏，半場落後一球嘅格流於下半場12分鐘內連食兩張紅牌，最終無緣晉級。61分鐘剛替換入場嘅基馬胡菲一次進攻舉埋「天殘腳」，布拉格斯門將科拉爾出迎攔截「食晒」波砵鞋底，科拉爾即時掩面倒地血流披面，基馬胡菲即被紅牌直接離場，而科拉爾亦要由擔架抬出，初步處理傷勢發現科拉爾面部多處因鞋釘整傷，其中最深一個喺額頭，長達6厘米，相當恐怖。

場上氣氛繼續火爆，兩邊球員已經不時推撞，於73分鐘布拉格嘅古迪拿在防守時掩住咀巴對格流嘅黑人球員卡馬拉似是講咗一啲涉種族歧視嘅說話，引發球員衝突，而古迪拿同格流嘅巴洛根雙雙領黃牌，而巴洛根因此累積兩黃一紅被逐，令格流再踢少一個。

完場後事件仍未平息，賽後格流領隊謝拉特先找對方嘅主帥理論並表示，自己球員格連卡馬拉受到對手種族歧視，會向歐洲足協投訴；而據英國《每日郵報》報導指，兩軍賽後在球員通道仍有餘波，布拉格後衞古迪拿指在通道上被對手襲擊，布拉格報警，更要捷克駐英國大使館協助處理。據悉，今次歐洲足協已為此事展開調查，而客軍否認有關種族歧視嘅指控。