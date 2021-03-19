港超聯　傑志東方龍獅打甩髀

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「東傑大戰」戰火重燃！「中銀人壽香港超級聯賽」周五晚(19日)8時上演焦點對決，傑志坐鎮旺角大球場再鬥東方龍獅。傑志為鞏固榜首優勢，今場勢要再下一城，重嚐取勝滋味；至於連續兩場失分的東方龍獅，為報聯賽首循環失利之仇，今場戰意高昂，榜首大戰一觸即發。（on.cc東網周五晚8直播）

杜馬思誓守「藍鳥」防線

傑志上輪對東方龍獅靠丹恩奴域一球奠勝，但上仗悶和標準流浪失分，球隊總監兼總教練朱志光對賽果不感意外：「家家有求，隊數少賽期密，乜嘢賽果都有可能發生。」近來傑志平均相隔3至4天便要應付1場賽事，「朱Sir」亦擔憂球員來不及「回氣」，今場會按體能恢復進度調兵遣將，幸好基爾頓今仗刑滿復出，羅拔圖亦告傷愈，除陳晉一和蘇沙倦勤外，「藍鳥」陣容相對完整。

杜馬思近兩仗重返大軍名單，他認為這是他一直專注於訓練的成果：「我每日訓練都非常投入，希望繼續可以踢比賽，盡我努力幫助傑志。」上輪對戰東方龍獅，杜馬思被安排「嘜實」費蘭度、盧卡斯等對手，今仗有機會再遇他們，他謂：「佢哋係非常之強嘅球員，我要好小心應付佢哋，因為1個錯誤可能就會造成失球，我會盡力防守佢哋。」

迪高復出不容有失

東方龍獅上仗遭天水圍飛馬逼和，聯賽兩場不勝，總監兼主教練李志堅承認進攻球員在信心上有所打擊，但強調對球員絕對信任。緊密賽程下，球員體能負擔加重，「堅Sir」坦言今場賽前如何做好調節非常關鍵。除了鍾偉強因傷長唞尚未痊愈之外，杜度亦會繼續倦勤，另外利馬及上仗尾段被調離場的基頓，情況有待觀察。好消息是中場大將迪高坐完波監復出，有望重返正選大軍。

近兩次與傑志交手，東方龍獅都有球員被逐離場，迪高坦言作風硬朗是球隊的風格，無論如何都會全力以赴。這位經驗豐富的32歲中場，直言明白到今場對決的重要性，並認為東方龍獅今場必須保持專注力：「邊隊犯錯，就好大機會輸波，上場我哋1次失誤，結果痛失3分，但我哋必定會重新振作，專心面對呢場大戰。」

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