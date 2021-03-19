列斯聯收晒油　富咸主場撳住搶

周五英超獨腳戲，富咸主場誓擒列斯聯！富咸近排頻頻搶分成功，只餘尾4嘅紐卡素相差2分，護級現曙光，相反列斯聯愈踢愈沉，近6場輸4場，而且近3戰零入球，富咸近7次喺卡雲農舍球場鬥列斯聯獲4勝2和，而且列斯聯作客倫敦球會例牌腳軟，今季5場全部輸晒，平手盤撐硬富咸。（Now 621周六凌晨4時直播）

兩隊可以話係「同班同學」，今季齊齊由英冠升班，但表現完全唔同，富咸開季唔掂，之後慢慢適應英超節奏，雖然排名一直排於尾3，但近期接連搶分成功，包括作客擊敗利物浦，與其餘中下游球隊距離愈來愈近，只分別落後紐卡素及白禮頓2分及3分，只要維持呢個走勢，隨時有機會護級成功。

列斯聯季初一鳴驚人，瘋狂嘅進攻足球一時嚇窒列強，不過經過漫長球季，已經畀人摸熟晒路，近6場輸4場，呢6場首席射手班福特只係入得1球，搞到球隊近3戰0入波。

列斯聯訪倫敦例冇運行

兩支老對手交手數據就梗係多，雖然今季首循環列斯聯主場以4比3擊敗富咸，但其實富咸喺主場一向剋住列斯聯，近7次喺卡雲農舍球場交手獲4勝2和，而且列斯聯又特別怕作客倫敦，今季作客水晶宮、車路士、熱刺、阿仙奴同韋斯咸全部敗陣，今場富咸睇嚟可以秤高啲，平手盤真係幾抵玩。

※渡邊年

列斯聯今季5次作客倫敦成績

100% 負

富咸

1艾路拿

2堅尼迪迪 5佐基姆安達臣 16艾達拉比奧約 34奧拉艾拿

21夏里遜列特 29森保安古沙 18勒美拿

19盧卡文 27祖殊馬查 17艾雲卡華利路

列斯聯

1梅斯利亞

2艾寧 14迪亞高洛蘭迪 21柏斯高史杜爾克 10阿里奧斯基

18拉芬夏比洛尼 23加雲菲臘斯 15史超活達拉斯 22積夏里遜

11泰拿羅拔斯

9班福特