歐聯8強抽籤　拜仁再鬥PSG　皇馬撼利物浦

歐聯8強抽籤於瑞士尼翁舉行，由土耳其球星咸美艾天托普負責抽籤，結果，呢名曾效力拜仁及皇馬嘅球員，幫手抽中超強戲碼，出現兩屆決賽翻版，上屆冠軍拜仁慕尼黑再遇巴黎聖日耳門，至於皇家馬德里鬥利物浦則係2017/18年決賽翻版。

紅軍球迷永遠唔會忘記，2018年歐聯決賽之仇，沙治奧拉莫斯夾硬夾跌穆罕默德沙拿，導致該名狀態大勇嘅埃及射手因傷離場，以及卡利奧斯派膠，不但輸咗利物浦嘅冠軍獎盃，亦成為個人足球事業嘅轉捩點。今場仇人見面份外眼紅，睇吓近排狀態麻麻嘅紅軍能否復仇。

至於上屆拜仁喺決賽以1比0擊敗PSG捧盃，更一口氣連贏歐超盃同世冠盃等，成為「6冠王」，但隨住「新代世球王」基利安麥巴比愈趨成熟，拜仁要過關有一定難度。至於歐洲另一矚目新星艾寧夏蘭特效力嘅多蒙特，則抽中奪標大熱曼城，呢場可視為曼城「睇辦」之戰。

另一支英軍車路士就抽好籤，遇到8強中被視為實力最弱嘅波圖。杜曹上屆帶PSG功虧一簣，今屆轉帶車仔，睇吓係咪可以Keep到現時嘅佳態，搞掂呢支2003年歐聯冠軍。

經抽籤後，曼城續以2.8倍被列為大熱門，不過就算佢哋可以殺入決賽，要打破近年決賽新丁多數輸波嘅宿命亦唔容易；另一邊廂，4支前度冠軍皇馬、利物浦、波圖及車路士身處同線，以近況計車仔無疑較為優勝，不過皇馬、利物浦今季喺聯賽表現失色，喺歐聯肯定加多兩錢肉緊，皇馬喺施丹帶領下出戰歐聯勝出率高，現時冠軍有9倍值得一博。

8強形勢

曼城 (英格蘭) Vs 多蒙特 (德國)

波圖 (葡萄牙) Vs 車路士 (英格蘭)

拜仁慕尼黑 (德國) Vs 巴黎聖日耳門 (法國)

皇家馬德里 (西班牙) Vs 利物浦 (英格蘭)

前者先主場

首回合：4月6日及7日

次回合：4月13日及14日

4強

首回合：4月27日及28日

次回合：5月4日及5日

決賽

5月29日

地點：土耳其伊斯坦堡奧林匹克球場