港超聯　紅旗高掛！球迷提早6個鐘到場

周五（19日）晚8時上演的港超宿敵大戰——傑志對東方龍獅，賽前竟掀起一陣「搶飛潮」！因觀眾席僅開放一半，加上兩軍對壘本來就極具話題性，令賽事罕有地出現一票難求的情況，有球迷甚至於賽前6個半小時已在門外等開閘，只為見證港超聯「紅旗飄揚」的場面！

今場是傑志和東方龍獅今季第3次對壘，賽前兩軍各贏一次。上周三（10日）對壘吸引破兩季紀錄的2,813名球迷入場，加上上仗雙方球迷曾發生「看台之爭」，令今次「傑東大戰」火藥味更濃。

據傑志會方指賽前已預售近千張門票，但受社交距離措施所限，旺角場僅開放約3千座位，令今場賽前已出現「一飛難求」的場面，有球迷甚至於賽前6個半小時到場，至5時左右旺角場外已見人龍，開閘前的6時半龍尾已排到界限街，至7時10分門票已告全部售罄，紅旗隨即高掛。

排頭位的傑志球迷陳先生，早於當日下午1時半已在閘外等候，他表示每一場球賽自己都會提早到達，但因為今次答應友人幫忙購票，因此今次專程提早更多。對於再次見證旺角大球場紅旗高掛的情況，他表示：「本地波不嬲都好睇㗎啦！以前90年代舊大球場時期就已經睇。」

至於排第二位的浙江球迷夏先生，本身是中大新聞系碩士生。因為香港球員梁諾恆剛加盟其家鄉球隊浙江綠城能源，因此特意前來觀賞港超比賽。夏先生於賽前5個小時前來排隊，他對於首次看比賽便能見證爆棚盛況感驚訝：「因為昨天聽說今天會有很多人排隊，想早點過來。看到情況是挺驚訝的，香港球迷文化都挺濃厚的。」

追溯港超聯上一次爆棚，已經是2016至17年球季的煞科戰，這場同為「東傑」對壘的大戰吸引了6,413名觀眾進場。相隔4年後再次迎來「全院滿座」的場面，可謂本地波近年難得的盛況，全場球迷無不感熱血萬分！