曼聯孖住阿仙奴　歐霸8強抽靚籤

曼聯、阿仙奴抽好籤！周五（19日）晚喺瑞士歐洲足協舉行嘅歐霸8強抽籤，兩支英超兵籤運不俗，「紅魔鬼」抽中CF格蘭納達，「兵工廠」則對布拉格斯拉維亞，如無意外可以順利晉級4強，而且兩軍分處上、下線，有機會繼2018/19決賽車路士對阿仙奴後，再度合演全英超決賽。

至於曾帶領西維爾喺2014、2015同2016年3奪歐霸嘅教練艾美利，今季執教維拉利爾，佢哋只係對東歐兵薩格勒布戴拿模，憑艾美利豐富歐霸經驗，要過關唔難，而且有可能喺4強遇上前東家阿仙奴。至於2017年殺入決賽嘅阿積士，就抽中意甲嘅羅馬，係8強中實力最接近嘅對賽組合。

CF格蘭納達 (西班牙) Vs 曼聯 (英格蘭)

阿仙奴 (英格蘭) Vs 布拉格斯拉維亞 (捷克)

阿積士 (荷蘭) Vs 羅馬 (意大利)

薩格勒布戴拿模(克羅地亞) Vs 維拉利爾 (西班牙)

前者先主場

首回合：4月8日

次回合：4月15日

4強

首回合：4月29日

次回合：5月6日

決賽

5月26日