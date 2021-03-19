港超聯　互轟靚波！傑東大戰和氣收場

「傑東大戰」第3擊！「中銀人壽香港超級聯賽」周五（19日）晚上再度上演榜首大戰，由傑志於旺角大球場主場硬撼東方龍獅。2隊上半場互無記錄，下半場傑志憑丹恩奴域燙射取得領先，但艾華頓隨後的一記「世界波」，替東方龍獅追和，最終這場「傑東大戰」在3101位球迷的見證下打成平手。

雙方在開賽初段較為謹慎，11分鐘出現第一腳射門，東方龍獅前鋒艾華頓左路扭過畢頓，半射半傳卻未能威脅對手大門。29分鐘東方龍獅錯失入球機會，今仗推前一格擔任右翼的李嘉耀，接應林恩許傳送，惟半單刀未能射破王振鵬十指關。32分鐘，艾華頓疑似向丹尼批踭，被球證出示黃牌警告。43分鐘傑志還以顏色，畢頓禁區頂擺脫艾華度後順勢起腳，被門將葉鴻輝撲走。補時階段，傑志禁區內出現驚險場面，門將王振鵬接角球甩手，迪高門前一射高出，上半場2隊互交白卷。

下半場初段2隊節奏明顯加快，東方龍獅先有艾華頓，接應迪高頭槌二傳，惟禁區內射門不中目標。49分鐘傑志終於打破僵局，基爾頓中場搶走梁振邦腳下球，丹恩奴域禁區外燙射得手，攻入個人聯賽第4個入球。61分鐘傑志差點再下一城，基爾頓直線再次找到丹恩奴域，可惜「黑山伊巴」的射門僅僅斜出。東方龍獅落後下積極反撲，於70分鐘成功追成平手，艾華頓右路突然笠射，收死門將王振鵬，2隊之後未能再次製造入球，最終比數維持1比1。2隊各得1分後，傑志續以1分優勢力壓東方龍獅，繼續保持聯賽「一哥」位置。

傑志總監兼總教練朱志光則認為，雙方在這場榜首大戰表現得略為保守，並指己方在領先的時候控制比賽可以做得更好。他透露賽前指示球員要防範艾華頓切入，奈何球員當刻可能太過焦急，導致正是被該位巴西鋒將帶入大位射「世界波」。

對於今場賽事「爆棚」，「朱Sir」坦言感享受：「未開波已經見到人排隊，覺得場波幾緊湊，兩隊都打到盡，希望嚟緊唔淨只東方對傑志，其他比賽都多啲觀眾，多啲人留意本地足球。」

經過今仗後，傑志已完成首循環聯賽，暫時以13分處於榜首。被問到球隊是否已經進入爭標行列、有機會問鼎聯賽冠軍時，「朱Sir」稱言之過早：「個聯賽未完，仲有好多比賽，今日邊個贏都未必係冠軍。今年東方嘅人腳幾鼎盛，傑志對咗佢兩次，成績都叫做滿意。暫時都唔敢估邊隊，因為比賽密就咩都發生得，一隊抖8日，另一隊抖得3日，你隊波高過人都係拉番平。」

傑志隊長艾里奧對今日球迷的熱烈反應感到開心：「踢一場有球迷嘅比賽感覺好正，好開心見到咁多人入場支持我哋。」傑志最終遭東方龍獅逼和，未能全取三分，對此艾里奧坦言有失望：「我哋入咗第一球之後，東方龍獅肯定會派更多攻擊手上場，結果未如理想，但開心嘅係我哋仲喺榜首。」

東方龍獅今仗憑艾華頓的世界波追平，賽後主教練李志堅坦言這記入球相當重要，認為球隊在一次犯錯下造成失球，最終落後下仍能追和屬相當幸運。對於今仗能取回一分，「堅sir」表示滿意，笑言贏波當然是最好，惟球季漫長，賽前已不認為這場比賽需要「孤注一擲」，反而如何跟據球隊現有人腳，安排調動及休息更加重要。

東方龍獅受傷兵困擾，今仗排陣亦因應作出變動，「堅sir」坦言這屬於足球的一部分，對於艾華頓在賽後亦傷出，「堅sir」表示擔心，強調每位球員受傷對球隊皆有一定影響，希望他的傷勢不會過於嚴重。