英格蘭無視　班福特爆發摑修夫基一巴！

英格蘭日前為世界盃外圍賽點兵，原本被一致睇好可以入圍嘅班福特，意外被領隊修夫基忽視，呢位27歲前鋒一肚火留喺周六(20日)凌晨英超爆發，列斯聯憑住班福特1入波同1助攻，作客以2比1力克富咸。班福特今季英超直接間接貢獻20球，係哈利卡尼之後英格蘭最強前鋒，唔入選國家隊真係唔應該。

列斯聯今場作客同富咸互有攻守，客隊守將艾寧早段頭槌入波，因隊友越位在先被判詐胡。去到29分鐘，班福特接應積夏里遜傳中第一時間抽入，為列斯聯先開紀錄，可惜38分鐘被富咸中堅佐基姆安達臣接應角球頂入，半場兩隊踢成1比1平手。換邊後又係列斯聯前鋒發威，巴西翼鋒拉芬夏比洛尼接應班福特助攻，為客隊攻入致勝球。

班福特今季英超已累積14個入球同卡維特利雲睇齊，英格蘭球員中只係輸畀哈利卡尼(16球)，而且班福特仲有6次助攻，比起今季冇任何助攻嘅卡維特利雲更全面。今季英超只有5人錄得入波+助攻達20球或以上貢獻，班福特之外就係哈利卡尼、孫興民、穆罕默德沙拿同般奴費南迪斯，個個都係頂尖國腳級球員。

被問到今場表現係咪回應英格蘭領隊修夫基嘅忽視，班福特表示：「落選嘅事一直喺我腦入面，我只係想擺脫近期嘅小低潮，呢啲事(落選)當然會令你踢得更有火。所有球員都希望得到國家隊徵召，唔入選係會有啲傷心，但我只需要努力做好眼前嘅事，希望有機會出戰歐國盃決賽周。」