英足盃頭場　修頓砌般茅穩中求勝

今日焦點有英足盃8強大戰，般尼茅夫主場對修咸頓，般尼茅夫係今屆8強入面，唯一一支非英超球隊，論實力應該及唔上修咸頓。

不過修咸頓今場有3大射手缺陣，丹尼艾格斯、禾確特有傷在身，季中加盟嘅利物浦借將南野拓實，因為唔符合上陣資格，今場只可以做觀眾，勢必令修咸頓進攻打折扣。

睇番佢哋今屆英足盃晉級之路，連續3場對梳士貝利、阿仙奴，狼隊都冇失波，總入球全開2球或以下，相信今場作客亦會繼續穩中求勝，入球數字唔會多，捧2.5球入球細好路。

名家：笛子波童

直播表

周六2:05pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 西部聯

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周六8:15pm 英足盃 般尼茅夫 Vs 修咸頓

無綫85台

周六9:00pm 西甲 畢爾包 Vs 伊巴

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周六10:00pm 意甲 克羅托內 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:15pm 西甲 切爾達 Vs 皇家馬德里

ViuTV 99、Now 632

周日1:00am 意甲 史柏斯亞 Vs 卡利亞里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日1:30am 英足盃 愛華頓 Vs 曼城

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周日1:30am 西甲 侯爾斯卡 Vs 奧沙辛拿

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周日4:00am 英超 白禮頓 Vs 紐卡素

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周日4:00am 西甲 華拉度列 Vs 西維爾

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