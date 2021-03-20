皇馬老鬼回氣慢　切爾達頂得住冇？

周六晚西甲焦點戰，切爾達主場硬撼皇家馬德里。「銀河艦隊」周中歐聯淘汰阿特蘭大進身8強，不過一眾老將搏盡回氣需時，加上近期皇馬進攻太過倚賴賓施馬，面對初段擅守嘅切爾達難佔貼頭，捧半場和好路。（Viu TV 99及Now 632周六晚11時15分直播）

皇馬周中於歐聯16強次回合以3比1擊敗阿特蘭大，總比數贏4比1晉級，連聯賽在內近9場7勝2和，依家落後榜首馬體會6分，爭標仲未絕望，不過佢哋陣中老將偏多，骨幹球員賓施馬、莫迪歷、卻奧斯都已年過30，匆匆再戰體力輸蝕，今場料會拖慢節奏，謀定而後動。

再者，皇馬近期贏波都係險勝居多，好似上場聯賽對艾爾切就曾一度落後，最終要靠賓施馬末段梅開二度才反勝2比1，呢名法國射手今季聯賽已入15球，佔球隊總入球接近3分1，比次席射手卡斯米路多10球，一旦佢被釘死或失準，皇馬進攻必打折扣，要搶得先機並唔容易。

切爾達踢「風流波」唔同你急

中游分子切爾達爭踢下屆歐洲賽機會渺茫，但護級壓力不大，處於踢「風流波」狀態，近8場聯賽2勝5和僅1敗，其中6場與對手半場打和，初段演出極保守。皇馬近8場聯賽有6次開半場和，包括5次半場波膽為0比0，踢法同切爾達如出一轍，預計今場上半場大家都唔會攞到咩甜頭，再追半場和好路。

名家：法達斯維

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切爾達射手

辛迪文拿

皇家馬德里翼鋒

馬高阿辛斯奧

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皇馬近8場聯賽半場成績

75%

和

陣容圖

切爾達（左至右）

1艾雲維拿

19艾朗馬田 24謝臣梅里路 4尼斯達阿拿祖 20奇雲華斯基斯

9洛尼圖 14連拿度達比亞 6丹尼斯蘇亞雷斯 23布里斯文迪斯

22辛迪文拿 10伊亞高艾斯巴斯

皇馬（右至左）

1泰拔高圖爾斯

17盧卡斯華斯基斯 4沙治奧拉莫斯 5華拉尼 23費蘭特文迪

8卻奧斯 14卡斯米路 10莫迪歷

20雲尼斯奧斯祖利亞 9賓施馬 11馬高阿辛斯奧