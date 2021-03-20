跳高女神楊文蔚復出　師妹鄧伊程搶鏡創PB

香港跳高「女神」楊文蔚養傷近兩年後，今早（20日）於小西灣運動場舉行的「季前田徑測試賽2021」復出，僅以3步起跳跳出1米62，取得第6名。師妹鄧伊程則突破個人最佳成績（PB），以1米77奪冠。

隨著疫情緩和，今年首項本地田徑賽事「季前田徑測試賽2021」一連兩日於小西灣運動場閉門舉行，首日焦點落在楊文蔚身上。現年26歲的楊文蔚，於2017年以1米88刷新個人保持的香港跳高紀錄後聲名大噪，可惜前年5月練習時右腳阿基里斯腱撕裂，養傷近2年終於復出。

由於剛剛傷癒，楊文蔚今日僅以3步起跳，於1米55、1米59及1米62均一跳過桿，惟1米65三跳失敗，未能追平3步起跳的「PB」，僅得第6。她賽後透露現時訓練仍以5步起跳為主，預計5月香港錦標賽才會嘗試全程起跳，並會視年底的全運會為目標。

同場的兩名師妹鄧伊程和周君穎均有好表現，最近轉為全職運動員的鄧伊程跳出1米77奪金，把前年創下的「PB」推高4厘米，周君穎則跳出1米75摘銀，同樣刷新「PB」。