曼城係唔留手師傅　愛華頓大鑊！

今晚英足盃8強賽事焦點大戰，愛華頓主場迎戰曼城。「藍月亮」近期火力全開，先後大炒狼隊、修咸頓及富咸，哥迪奧拿手執一副靚牌，邊個正選都無損攻力，而且佢哋擁有「拖肥剋星」加比爾捷西斯，佢近6次鬥愛華頓5次有士哥，呢6次對碰亦有5次開3球或以上，愛華頓射手李察利臣腳風順，2.5球入球大抵玩。（myTV SUPER周日凌晨1時30分直播）

曼城有一段時間因疫情及傷兵問題，加上賽程頻密，踢法穩中求勝，往往小勝而回，好彩根度簡、馬列斯及菲爾科頓交到貨，即使阿古路、加比爾捷西斯及奇雲迪布尼輪流受傷，都曾經造出21連勝紀錄。「藍月亮」雖然喺曼市打吡不敵曼聯，但未見影響信心，之後大炒修咸頓5比2及贈富咸3蛋，攻力持續，周中歐聯主場輕取慕遜加柏兩蛋，成功躋身8強，士氣爆燈。

加比爾捷西斯係「拖肥剋星」

養傷多時嘅阿古路已告復出，仲喺對富咸一場正選兼入波，球隊火力更盛，而且加比爾捷西斯堪稱「拖肥剋星」，呢位巴西前鋒近6次鬥愛華頓5次有入球，合共射入7粒，協助「藍月亮」近6次對賽全勝，當中5次開3球或以上。

愛華頓今季喺安察堤洛改造下，依然未能擺脫「海鮮味」，尤其今季主場表現比作客更差，連盃賽在內，近9場主場賽事7次有失波，好彩卡維特利雲近期有番波入，而且李察利臣腳風亦順，加上英足盃係佢哋今季捧盃唯一希望，一場過定勝負唔會縮，鬥攻下實多波入，2.5球大抵玩。

※渡邊年

愛華頓近6次對曼城總入球統計

3球或以上

83.3%

愛華頓

33羅賓奧臣

22賓葛菲特 13耶利文拿 5米克堅尼 12盧卡斯迪治尼

26湯姆戴維斯 6阿倫盧利奧 21安祖高美斯

10基菲爾施古臣

9卡維特利雲 7李察利臣

曼城

13薩克史堤芬

2基爾獲加 50艾利加西亞 14拿樸迪 22班捷文文迪

20貝拿度施華 16洛列卡斯簡迪 8根度簡

26馬列斯 10阿古路 9加比爾捷西斯